Jeep Compass ancora più sportiva con il nuovo Dark Pack

Arrivano novità importanti per Jeep Compass in Brasile. La gamma del SUV si arricchisce ulteriormente. Più precisamente da adesso la versione Longitude, sia quella configurata con il motore T270 Turbo Flex che quella TD350 Turbo Diesel, può essere acquistata con una dose extra di sportività. Promuovendo un nuovo look e ancora più tecnologia e raffinatezza al modello, il Dark Pack, che ha già molto successo sulla Renegade, arriva a completare la gamma di Compass.

Il Dark Pack arriva a completare la gamma di Jeep Compass

Con il pack i cambiamenti si notano subito. All’esterno, il SUV riceve dettagli in toni più scuri e persino una nuova opzione di colore, Sting Grey, precedentemente disponibile solo sulle versioni top di gamma del modello. Inoltre, i loghi “Jeep” e “Compass”, i cerchi da 18″, la griglia e la fascia laterale hanno toni più scuri, che conferiscono un tocco di raffinatezza ancora più sorprendente.

Ma la novità non sta solo nel look del modello. Questo pacchetto non solo completa la sportività del veicolo, ma migliora anche l’esperienza tecnologica esistente. E questo miglioramento spazia dalla modalità di ricarica del cellulare, all’ascolto della musica e persino al metodo di navigazione.

La tecnologia, già punto di forza di Jeep Compass, migliora ancora con il Dark Pack. Questo perché aumenta il livello di innovazione della versione. A partire da Adventure Intelligence, la piattaforma di servizi connessi di Jeep, che si pone come punto di riferimento nel mercato. E non c’è da meravigliarsi, poiché la piattaforma offre comodità, sicurezza e versatilità, sia nei viaggi urbani che nelle avventure fuoristrada. Ad esempio, è possibile accedere alle informazioni essenziali del veicolo anche a distanza. A ciò si aggiunge la disponibilità di assistenza in tempo reale, connettività di bordo e un sistema di navigazione integrato per esplorare nuove rotte con un elevato livello di sicurezza.

Un altro punto forte è il caricabatterie wireless, un’innovazione che elimina la necessità di cavi durante la ricarica di dispositivi elettronici compatibili. Vale la pena ricordare che la Compass è dotata di un centro multimediale di oltre 10″, che elimina anche l’uso di cavi per eseguire il mirroring dello smartphone, sia nel sistema Android Auto che in Apple Carplay. Inoltre, il Dark Pack porta il Park Assist e sensore anteriore, che rendono le manovre in spazi ristretti più facili e sicure, grazie ad una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante il veicolo.

Anche la qualità del suono riceve un’attenzione particolare con il sistema audio Premium Beats, con otto altoparlanti e subwoofer, che offrono un’esperienza audio migliore. E per aggiungere ulteriore comodità, l’avvio remoto mette il controllo nelle mani del conducente, consentendoti di avviare il veicolo a distanza prima ancora di salire in macchina.

Il pacchetto Dark Pack arriva sul mercato in Brasile a 8mila BRL per le due versioni della Jeep Compass Longitude, la T270 Turbo Flex e la TD350 Turbo diesel. La Jeep Compass Longitude con pacchetto Dark Pack arriva a completare una gamma che è già un successo nel mercato brasiliano. Lo scorso agosto, la Jeep Compass ha conquistato l’importante soglia delle 400mila unità vendute in Brasile, dimostrando tutta la forza commerciale del SUV medio Jeep, e anche la soglia delle 450mila unità prodotte nel Paese, nello stabilimento Stellantis, a Pernambuco! Numeri che rafforzano tutta la qualità e la capacità della Jeep Compass.