Dodge Hornet R/T 2024: premiata con il Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems 2023

Non c’è dubbio che la Dodge Hornet R/T 2024 rappresenti un punto di svolta nel campo dei veicoli elettrificati ad alte prestazioni.

Questa pietra miliare della casa automobilistica americana è stata recentemente insignita del prestigioso riconoscimento Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems 2023. È il settimo anno di fila che un prodotto del marchio di Stellantis si guadagna un posto in questa lista altamente competitiva.

Dodge Hornet R/T 2024: il SUV ibrido plug-in riceve un importante premio

Partiamo dalle prestazioni. Il gruppo propulsore ibrido plug-in della Hornet R/T 2024 è un gioiello della tecnologia. Accoppia un motore turbo a quattro cilindri da 1.3 litri con due powertrain elettrici, raggiungendo una potenza combinata di 292 CV e una coppia massima di 519 Nm. L’energia viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 15,5 kWh, che consente oltre 48 km di autonomia in modalità 100% elettrica.

Ma c’è di più. Il SUV include una funzionalità chiamata PowerShot, capace di aumentare la potenza di 30 CV. Questo boost, attivabile con scatti di potenza extra della durata di 15 secondi, migliora l’accelerazione e riduce i tempi da 0 a 96 km/h di 1,5 secondi.

Tali cifre rendono la Dodge Hornet R/T 2024 il veicolo utilitario più veloce e potente del suo segmento, secondo Bob Gritzinger – caporedattore di WardsAuto e giudice del Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems.

Micky Bly, responsabile globale dei sistemi di propulsione di Stellantis, ha dichiarato che il sistema PHEV della nuova Hornet R/T rappresenta un nuovo capitolo per le auto ad alte prestazioni. Il suo commento riflette l’ambiziosa strategia di elettrificazione globale di Stellantis, parte integrante del piano strategico Dare Forward 2030.

Quest’ultimo mira a ridurre del 50% l’impronta di carbonio globale del colosso italo-francese entro il 2030, con l’obiettivo finale di raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2038.

Successo commerciale e piani futuri

Con 66.000 unità vendute nella prima metà del 2023, Stellantis è il costruttore di PHEV più venduto negli Stati Uniti. Questo successo fa seguito a una doppia vittoria nel 2022 per il brand americano, che ha visto i gruppi propulsori ibridi plug-in turbo da 2 litri della Jeep Wrangler 4xe e della Grand Cherokee 4xe, e l’Hurricane biturbo A6 cilindri in linea del Grand Wagoneer, ricevere premi.

In 30 anni di storia del premio Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems, Stellantis può vantare ben 23 vincitori. La Dodge Hornet R/T 2024 è un veicolo che ridefinisce gli standard di prestazioni e sostenibilità per il futuro.