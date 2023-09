Chrysler celebra 40 anni nel settore dei minivan con il lancio della Pacifica 2024

Il marchio Chrysler celebra quattro decenni come leader e innovatore della mobilità familiare, segnando 40 anni del minivan – il segmento inventato dall’ex Chrysler Corporation – con l’avvio oggi della produzione della Chrysler Pacifica e della Pacifica Plug-in Hybrid 2024 nello stabilimento di Windsor (Ontario).

Il marchio Chrysler applaude i 40 anni dei minivan con l’avvio della produzione delle Pacifica e Pacifica Plug-in Hybrid del 2024

Il minivan originale, un Plymouth Voyager, uscì dalla linea alla Windsor Assembly il 2 novembre 1983, come modello del 1984, il primo di oltre 15 milioni di minivan Stellantis venduti fino ad oggi. Come prima azienda a introdurre il minivan e attraverso sei generazioni del veicolo, Stellantis ha lanciato 117 minivan, guidando l’evoluzione di tecnologie e funzionalità che spingono il segmento verso il futuro e rendono la vita più facile ai proprietari e alle loro famiglie.

“Da 40 anni, i minivan Stellantis accompagnano le famiglie e i viaggiatori in viaggio aiutando le famiglie e i viaggiatori a creare una vita di momenti indimenticabili”, ha affermato Chris Feuell, CEO del marchio Chrysler. “Molti dei consumatori di oggi hanno sperimentato per la prima volta la strada a bordo di un minivan Chrysler e siamo orgogliosi che quattro decenni dopo, una nuova generazione stia creando i propri ricordi a bordo di una Pacifica o Pacifica Plug-in Hybrid. Mentre il marchio Chrysler passa ad un portafoglio completamente elettrico nel 2028, i minivan continueranno a svolgere un ruolo importante nella nostra gamma di veicoli”.

La Chrysler Pacifica Pinnacle offre le caratteristiche di sicurezza e protezione più standard della sua categoria e Pacifica è il minivan tecnologicamente più avanzato in America. Le innovazioni Stellantis nel segmento negli ultimi 40 anni includono l’esclusivo sistema di sedili e contenitori Stow ‘n Go, Uconnect Theatre, doppie porte scorrevoli a mani libere, il primo propulsore elettrificato nel segmento e molto altro ancora.

Chrysler ha recentemente celebrato la produzione della 100.000esima Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid , tuttora la prima e unica ibrida plug-in nel segmento. La Pacifica Plug-in Hybrid continua a rappresentare l’evoluzione della gamma del marchio di Stellantis mentre il marchio passa a un futuro elettrificato completamente nuovo.

L’inizio della produzione della Chrysler Pacifica 2024 e della Pacifica Plug-in Hybrid 2024 apporta nuovi cambiamenti al 40° anno di produzione del minivan Stellantis. Disponibile per l’anno modello 2024, la pluripremiata gamma Pacifica include un nuovo colore degli interni Seppia per il modello premium Pacifica Pinnacle, oltre a due nuovi colori degli esterni, Red Hot e Baltic Grey.

La rinnovata gamma Pacifica Plug-in Hybrid offrirà due modelli per il 2024, Pacifica Plug-in Hybrid Select e Pacifica Plug-in Hybrid Pinnacle. Il popolare contenuto del pacchetto S Appearance, Premium S Appearance e Road Tripper è opzionale sul modello Pacifica Plug-in Hybrid Select. Una nuova funzionalità EVAS (Emergency Vehicle Alert System) della piattaforma Uconnect 5 fornisce ai conducenti notifiche tramite cluster e touchscreen a bordo del veicolo di un camion dei pompieri attivo, di un’ambulanza o di altri pericoli stradali nelle vicinanze. La Chrysler Pacifica 2024 e la Pacifica Plug-in Hybrid inizieranno ad arrivare presso i concessionari a ottobre.