Chrysler Pacifica 2024: l’iconico minivan si aggiorna ancora

Per quattro decenni, Chrysler ha definito e ridefinito il segmento dei minivan, che ha contribuito a creare. Questa tradizione di innovazione prosegue senza sosta con l’introduzione della Chrysler Pacifica 2024 e della sua variante ibrida plug-in. Non solo è l’unico minivan nel suo segmento ad offrire una versione PHEV, ma è anche l’unico qualificato per sfruttare il credito d’imposta federale di 7500 dollari.

Il marchio di Stellantis è il primo e l’unico a proporre motorizzazioni sia a benzina che ibride nel segmento dei minivan. La Chrysler Pacifica Hybrid 2024, in particolare, è una soluzione senza compromessi per i consumatori interessati alla tecnologia elettrificata.

Chrysler Pacifica 2024: l’ultimo model year porta con sé alcune novità

Con una trasmissione elettrica variabile dual-motor eFlite, abbinata a una versione specifica del motore a benzina Pentastar V6 da 3.6 litri, questa variante promette prestazioni eccezionali. Con un’autonomia in modalità 100% elettrica di oltre 48 km e un’autonomia totale di oltre 800 km, questa versione ibrida elimina qualsiasi ansia da autonomia.

Il model year 2024 si espande con l’ingresso della versione di punta Pinnacle, che sfoggia l’interno più lussuoso della sua categoria. Tra le esclusive della Chrysler Pacifica 2024 troviamo il sistema di sedili Stow ‘n Go (disponibile solo su questo modello) e un tettuccio panoramico che è il più grande nel segmento dei minivan.

Inoltre, la Pacifica è dotata del sistema di telecamere interne FamCAM, che offre una visione aerea dei passeggeri nei seggiolini posteriori, garantendo così maggiore sicurezza e comfort.

In tema di tecnologia, il costruttore americano non è secondo a nessuno. La Pacifica è stata il primo minivan ad integrare Amazon Fire TV nel sistema di intrattenimento Uconnect. Inoltre, il sistema Uconnect 5 di serie include un display touch ad alta definizione da 10.1 pollici, Apple CarPlay wireless e Android Auto, tra le altre funzionalità avanzate.

Riguardo la sicurezza, la Pacifica continua a detenere il titolo di minivan più premiato con oltre 175 riconoscimenti nel corso di sette anni. Offre fino a 117 funzioni di sicurezza standard e opzionali, tra cui la frenata automatica d’emergenza con rilevamento dei pedoni. Non da ultimo, il design audace della Chrysler Pacifica 2024 conferisce al veicolo un aspetto atletico e moderno, con una griglia frontale aggressiva e dei fari a LED di serie.

Arrivano anche due nuove colorazioni

Per il 2024, l’allestimento Pinnacle è stato aggiornato con un esclusivo interno color seppia e dei sedili in pelle Nappa trapuntata. Inoltre, il MY 2024 introduce due nuovi colori esterni: Red Hot e Baltic Gray. La versione Plug-In Hybrid sarà disponibile in due modelli: Select e Pinnacle.

La Pacifica 2024 stabilisce nuovi standard nel mercato dei minivan grazie alle sue avanzate motorizzazioni, alle funzionalità esclusive e all’attenzione alla sicurezza e al comfort dei passeggeri. Con sei generazioni alle spalle, questo modello continua a rappresentare l’apice dell’innovazione nel suo segmento, mantenendo il marchio americano leader indiscusso in un mercato che ha contribuito a definire.