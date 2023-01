Car of The Year 2023: trionfa Jeep Avenger

Per la prima volta nella storia, una Jeep vince il concorso di car of the Year. Si tratta del recente SUV compatto Jeep Avenger che è la 60a “Auto dell’anno”. Ma non è la prima volta che un’elettrica vince il COTY: ricordiamo che lo scorso anno la Kia EV6 è arrivata prima. Il piccolo SUV elettrico e urbano ha sedotto il pubblico dei giornalisti con un look accattivante e che rappresenta perfettamente il DNA Jeep: questo crossover tascabile sembra più grande di quanto non sia in realtà, visto che non supera i 4,07 metri. È 13 centimetri in meno di una Renault Mégane E-Tech che è già molto corta. La sua lunghezza più o meno è quella di una Clio.

Jeep Avenger è la vincitrice di Car of the Year 2023 il più importante concorso del settore automobilistico

Tuttavia, Jeep Avenger ha un aspetto davvero imponente, grazie a una griglia molto verticale e piuttosto massiccia, rafforzata da un’illuminazione anteriore molto discreta. Avenger pur mantenendo lo spirito di Wrangler, è una vettura a zero emissioni. L’auto infatti è la prima Jeep elettrica, e potrebbe fare colpo sul pubblico come confermano i primi dati concernenti le vendite. Destinata quasi esclusivamente all’Europa, aveva già diversi ordini quando è stata lanciata con l’interessantissima e ricca 1ª Edizione. La casa automobilistica americana ha quindi sembra avere le carte in regola per fare bene anche in futuro nel settore auto nonostante il passaggio alla mobilità elettrica.

Gli altri 6 modelli in lizza per il premio Car of the Year 2023 finiscono piuttosto lontani dall’Avenger che conquista una netta vittoria con 87 punti di vantaggio sulla seconda arrivata che è la Volkswagen ID. Buzz. Segnaliamo infine che Avenger per trionfare ha dovuto sconfiggere una agguerrita concorrenza di auto elettrificate: 4 delle 7 finaliste erano auto elettriche. E due sono icone del passato: l’Avenger che incarna la Willys dei tempi moderni e la Volkswagen ID.Buzz non è altro che un Combi reinventato.