Peugeot 208 2024: debuttano le nuove versioni turbo

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni compatte della Peugeot 208 2024. Ottimizzato per performance, efficienza e stile, il marchio francese ha portato la tecnologia automobilistica ad un altro livello, specie per quanto riguarda il mercato brasiliano.

Per la prima volta in Brasile, la casa del Leone implementa un cambio automatico di tipo CVT con software dedicato per migliorare l’efficienza energetica. Grazie a quest’innovazione, l’auto supera facilmente i rivali in termini di consumi e performance, qualificandosi per una riduzione del 2% nella tassa IPI, secondo le norme del programma Rota 2030.

Peugeot 208 2024: in Brasile arrivano le nuove varianti con motore Turbo 200

Ma il vero protagonista sotto il cofano è il motore turbo 200, che offre fino a 130 CV di potenza. Questo propulsore si combina perfettamente con il veicolo, esaltando la sua natura da hot hatch. E parlando di coppia, disponibile già a 1750 g/min, il motore turbo 200 genera un picco di coppia nettamente superiore rispetto alla concorrenza.

La nuova Peugeot 208 è disponibile in tre versioni: Allure, Style e Griffe. Ognuna di esse è arricchita da una robusta funzionalità standard che includono il motore Turbo 200, un cambio CVT a 7 velocità e la modalità di guida sportiva opzionale Drive Sport.

Nel dettaglio, la versione Allure Turbo è equipaggiata con una serie di caratteristiche come il sistema di infotainment Connect da 10.3 pollici con connessione wireless, climatizzatore automatico e volante sportivo con comandi audio.

Per gli amanti del lusso, il pacchetto opzionale Excellence aggiunge dettagli come il rivestimento in pelle e il sistema Entry n’ Go (ADML), che consente di avviare e spegnere il motore tramite il pulsante Start/Stop.

Il nuovo modello pone il focus anche sulla sicurezza

Non è solo una questione di velocità e potenza, la Peugeot 208 2024 dà priorità anche alla sicurezza. Dotato di sei airbag, sensori per pioggia e luminosità e una suite completa di assistenti alla guida (Peugeot Driver Assist), l’allestimento Griffe Turbo stabilisce nuovi standard.

Un’altra chicca è il sistema Visiopark 180°, che trasforma il parcheggio in un gioco da ragazzi mostrando un’immagine a 360° dell’area circostante la vettura.

Con il suo design premiato e una gamma completa di motorizzazioni che vanno dall’aspirato da 1 litro al Turbo 200, la nuova Peugeot 208 è indubbiamente uno dei modelli più completi nel segmento delle hatchback compatte, offrendo una varietà di scelte adatte a qualsiasi tipo di guidatore.

Leggi anche: Nuova Peugeot 208: si aprono gli ordini in Italia da 20.120 euro

Non è un caso che la nuova 208 Turbo stia attirando così tanta attenzione in Brasile. Peugeot ha saputo fondere prestazioni, sicurezza e stile in un unico, irresistibile pacchetto. E con le sue numerose varianti, è destinata a soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti nel mercato brasiliano.