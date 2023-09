Nuova Peugeot 208: si aprono gli ordini in Italia da 20.120 euro

La nuova Peugeot 208 fa il suo ingresso con un potente impatto. Rivoluzionata nella sua estetica e nelle funzionalità, questa vettura dalla casa del Leone è ora disponibile per gli ordini in Italia e si profila come un gioiello di tecnologia e design.

Sottolineando il suo carattere innovativo, la nuova 208 adotta la firma luminosa distintiva del costruttore francese e introduce al mercato un motore mild hybrid a 48V di ultima generazione e una versione 100% elettrica potenziata, garantendo maggiore autonomia.

La gamma si compone di sei diverse motorizzazioni e tre allestimenti (Active, Allure e GT) che compongono la gamma italiana.

Nuova Peugeot 208: al via gli ordini in tre diversi allestimenti

Entrando nel dettaglio delle motorizzazioni, la Peugeot 208 2024 presenta due varianti ibride 48V: una da 100 CV e l’altra da 136 CV. Entrambe sono abbinate a un nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti, ottimizzato per massimizzare l’efficienza del sistema ibrido. Il risultato? Un’esperienza di guida urbana che consente di utilizzare la modalità elettrica per il 50% del tempo, con una riduzione delle emissioni e dei consumi compresa tra il 15% e il 20%.

Per quanto riguarda gli allestimenti, l’Active è ricco di caratteristiche tecniche e di design, dal display touch centrale da 10 pollici ai vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), rappresentando una scelta eccellente per chi cerca un buon compromesso tra qualità e prezzo.

L’allestimento Allure, invece, sale di livello offrendo un lusso tecnologico e stilistico superiore, come cerchi in lega diamantati e sensori di parcheggio. Infine, la versione GT – l’allestimento più ricco – spinge l’asticella ancora più in alto, con dettagli come la pedaliera sportiva e il quadro strumenti digitale 3D configurabile che rendono quest’auto un vero e proprio punto di riferimento nel segmento.

Leggi anche: Nuovo Peugeot 2008: ecco la proposta finanziaria per l’Italia

Arrivando ai prezzi, la nuova Peugeot 208 parte da 20.120 euro per la versione Active con motore benzina PureTech da 75 CV, arrivando a 23.820 euro per la variante ibrida a 48V da 100 CV e toccando i 36.430 euro per la versione 100% elettrica da 156 CV. Arriverà in Italia a partire da novembre.