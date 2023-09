Dodge Hornet R/T: un video emozionante lancia la gemella di Alfa Romeo Tonale

Il marchio Dodge introduce la nuovissima Dodge Hornet R/T ibrida-elettrica 2024 nella famiglia delle muscle car nella nuova campagna di marketing, “ A New Breed ”. La campagna verrà lanciata sui canali dei social media del marchio Dodge a partire da oggi con uno spot di 60 secondi, mentre uno spot di 30 secondi verrà diffuso sulle trasmissioni televisive e sui media digitali.

Dodge Hornet R/T, il primo veicolo ad alte prestazioni elettrificato di Dodge, trasforma l’elettrificazione in prestazioni

“La nuova aggiunta della Dodge Hornet R/T alla Brotherhood of Muscle è un primo passo verso la transizione del marchio Dodge verso il futuro, privilegiando l’elettrificazione per le prestazioni e il divertimento, non per la conformità”, ha affermato Tim Kuniskis, amministratore delegato del marchio Dodge che fa parte di Stellantis. “L’introduzione di un nuovo membro nel gruppo a volte può portare un po’ di trepidazione, ma con aspetto, sensazioni e prestazioni che sono puramente Dodge, la Hornet R/T si adatta perfettamente alla nostra famiglia. Con 288 cavalli, l’Hornet R/T può raggiungere lo 0-60 in soli 5,6 secondi, essendo il veicolo utilitario più veloce e potente del segmento.”

“L’eredità e la reputazione delle muscle car del marchio Dodge si estendono in lungo e in largo, il marchio è venerato dai nostri proprietari e appassionati da più di 100 anni”, ha affermato Marissa Hunter, vicepresidente senior del marketing, Stellantis North America. “Mentre la Hornet R/T fa il suo ingresso nel segmento delle utilitarie compatte come una razza completamente nuova di muscle car elettrificata, questa nuova campagna di marketing fa sapere ai nostri guidatori che il suo atteggiamento, la sua potenza e le sue prestazioni sono tutte Dodge”.

La nuovissima Dodge Hornet 2024 arriva pronta a sconvolgere lo status quo del segmento CUV tradizionale con caratteristiche prestazionali esclusive e migliori della categoria che ottimizzano molteplici aspetti del veicolo, dal gruppo propulsore alle sospensioni, alla frenata, allo sterzo e alla manovrabilità. Hornet R/T sfrutta anche il primo propulsore ibrido del marchio Dodge per offrire l’esclusiva PowerShot, una funzione on-demand che fornisce una spinta istantanea di 30 cavalli e consente ai conducenti di attingere alla massima potenza elettrica per raggiungere 60 mph in soli 5,6 secondi. La trazione integrale standard con distribuzione dinamica della coppia e le funzionalità esclusive del segmento disponibili, tra cui i freni Brembo e le sospensioni a doppio stadio, migliorano ulteriormente l’esperienza di guida dinamica complessiva.

Il configuratore è disponibile su Dodge.com sia per Hornet R/T che per Hornet G/T. La campagna di marketing “A New Breed” è stata sviluppata dal marchio Dodge in collaborazione con Glue-IQ. La campagna ” Swarming the Nation ” del marchio ha fatto conoscere per la prima volta ai consumatori la Dodge Hornet, portando gli spettatori in un volo travolgente per le strade della città mentre la notizia dell’arrivo del “calabrone ingegnerizzato” suscitava entusiasmo in tutta la Dodge//SRT statunitense. Per più di 100 anni, il marchio Dodge ha portato avanti lo spirito dei fratelli John e Horace Dodge. La loro influenza continua ancora oggi mentre Dodge passa alla marcia più alta con una gamma che offre prestazioni senza rivali in ciascuno dei segmenti in cui compete.

Dodge si propone come marchio puramente performante, offrendo versioni SRT Hellcat di Dodge Challenger, Dodge Charger e Dodge Durango, nonché una versione ibrida R/T ad alte prestazioni della nuovissima Dodge Hornet, che rappresenta la prima performance elettrificata del marchio. veicolo. Dodge offre la Dodge Challenger SRT Super Stock da 807 cavalli che domina il drag-strip, la Dodge Charger SRT Redeye da 797 cavalli, la berlina di serie più potente e veloce al mondo; e il Dodge Durango SRT Hellcat da 710 cavalli, il SUV più potente di sempre e prestazioni standard best-in-class nel segmento dei veicoli utilitari compatti con la Dodge Hornet. Insieme, questi quattro potenti veicoli rendono Dodge il marchio più potente del settore, offrendo più potenza di qualsiasi altro marchio americano nell’intera gamma.