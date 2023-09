DS Automobiles: porte aperte questo weekend per scoprire la sua gamma

Nel settore automobilistico, pochi brand possono vantare un mix perfetto tra eleganza, avanguardia tecnologica e sostenibilità come DS Automobiles. Ecco perché il prossimo 16 e 17 settembre, la casa automobilistica francese inaugura un evento imperdibile: l’E-lectrifying Experience.

L’iniziativa avrà luogo presso i DS Store sparsi sul territorio italiano, 50 per l’esattezza, esemplificando la vasta rete distributiva e l’approccio al cliente messo in campo dal costruttore di Stellantis.

DS Automobiles: il 16 e 17 settembre c’è l’iniziativa E-lectrifying Experience

In particolare, l’iniziativa mira a valorizzare l’eccezionale line-up elettrificata del marchio. La gamma di modelli E-Tense, siano essi 100% elettrici o ibridi plug-in, sarà infatti a completa disposizione dei partecipanti per test drive.

La strategia di DS Automobiles in fatto di sostenibilità è ben precisa: l’obiettivo è focalizzarsi su modelli completamente elettrificati entro il 2024. Un impegno che trova conferma anche nella partecipazione del marchio francese alla Formula E, utilizzata come laboratorio tecnologico per la trasposizione di innovazioni dai circuiti di gara alle strade cittadine.

In questa E-lectrifying Experience, i percorsi dei test drive saranno pensati per esaltare le virtù delle vetture in ambito urbano. Il messaggio è chiaro: optare per una vettura elettrica vuol dire zero emissioni, zero odori, zero rumore e zero cambi di marcia, un’esperienza di guida senza precedenti in città.

Ma DS Automobiles è anche sinonimo di lusso e servizi su misura. Non a caso, è stato sviluppato il programma Only You, l’expérience DS, che offre una gamma di servizi esclusivi che spaziano da degustazioni di vini pregiati a esperienze enogastronomiche con chef stellati.

Il cliente viene messo al centro, beneficiando di servizi personalizzati come DS Valet, DS Aassistance, Rent a DS e il club esclusivo Only You Privilège.