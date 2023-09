DS x MÉTIERS D’ART 2: Lyse Drouaine firma la luce vincente per la griglia della DS 3 E-TENSE

Il concorso di design DS x MÉTIERS D’ART, a dispetto della giovanissima età, è diventato un appuntamento imperdibile, guadagnando in fretta l’interesse dei creativi francesi. L’iniziativa si lega al lavoro della divisione CMF (Colori, Materiali e Finiture) del marchio, per allargare gli orizzonti della fantasia, aprendo nuove prospettive compositive in termini di linee, texture e sfumature. Questa ricerca si giova delle competenze degli uomini e delle donne che lavorano nelle officine di tappezzeria e verniciatura, ma anche dell’eccellenza dei fornitori e degli artigiani creativi con cui il brand francese della galassia Citroën/Stellantis collabora da sempre.

Il concorso, lanciato nel 2021, punta a stimolare il talento, per dar vita a schemi dialettici, forme di design e trattamenti esclusivi e di alta qualità. Focus di questa nuova edizione è stata la luce, da applicare su elemento fortemente identitario delle case automobilistiche: la griglia anteriore. Ai partecipanti è stato chiesto di esprimere la propria creatività su quella della DS 3 E-TENSE, musa ispiratrice delle opere in gara. Ogni protagonista l’ha reinterpretata a modo suo, conferendo un aspetto diverso alla vettura. Il risultato? Delle opere di straordinaria forza caratteriale.

A vincere la sfida è stata Lyse Drouaine, con il suo straordinario know-how nel campo della luce, usato per dare una nuova dimensione alla griglia del modello 100% elettrico, che ha offerto agli artisti una tela su cui esprimere liberamente la loro creatività. La giuria, presieduta da Hervé Lemoine, ha premiato il suo lavoro per la capacità di combinare il classicismo con la modernità, in un connubio affascinante. Lyse ha utilizzato materiali tecnici come la fibra ottica e materiali naturali come i tessuti, miscelandoli con gusto.

Il suo lavoro, intitolato “Incidence” (incidenza), ha aperto nuove frontiere nell’estetica della luce. La griglia della DS 3 E-TENSE LUMEN, da lei creata, si compone di una trama intricata di fibre ottiche, fibre diffondenti e fili di rame smaltati, il tutto messo in risalto dalla retroilluminazione. In questa veste, l’elemento guadagna il rango di opera d’arte luminosa, che trasforma la vettura in una creazione particolare e densa di carattere.

Lyse Drouaine è la fondatrice della casa di design LUXDAWN, specializzata in materiali luminosi innovativi per architetti e arredatori. La sua passione per la luce e l’architettura si fonde con il know-how nel campo della tessitura. Il suo atelier, situato nella Cité de la tapisserie di Aubusson, è un luogo dove la luce si trasforma in emozione. Il concorso DS x MÉTIERS D’ART 2 ha dimostrato il talento straordinario degli artigiani creativi francesi. Questi artisti, sia affermati che emergenti, hanno dimostrato una straordinaria capacità di innovazione e creatività, mettendo in mostra il loro know-how nell’arte dell’artigianato artistico.

Il concorso non ha coinvolto solo una giuria esperta. Anche il pubblico della fiera Révélations, infatti, è stato chiamato ad esprimersi, con un apposito premio (“Coup de Cœur du Public“), assegnato a Noue Atelier, rappresentato da Charlotte Winné e Ludovic Buron, per la loro griglia ritmata in ottone lucido. A quest’opera è andato anche il secondo posto della giuria professionale. Terzo gradino del podio per Justine Durand. DS x MÉTIERS D’ART 2 ha confermato, per la seconda volta, come la creatività e il know-how degli artigiani creativi francesi siano in costante evoluzione. Questi talenti hanno portato la luce nel mondo dell’auto, trasformando le griglie della DS 3 E-TENSE in opere d’arte luminose.