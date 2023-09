Alfa Romeo Tonale: Valtteri Bottas e Zhou Guanyu consegnano vettura a ignano cliente

Alfa Romeo Tonale è il nuovo SUV compatto del marchio italiano, che è stato lanciato sul mercato nel 2022. La vettura del Biscione sta ottenendo un ottimo riscontro di vendite come dimostrano i più recenti dati di vendita che vedono il modello sold out fino ad aprile 2024. A proposito di questa vettura vi segnaliamo una sorpresa che la casa automobilistica del Biscione insieme al team Alfa Romeo F1 ha voluto fare ad un ignaro cliente che si è visto consegnare la sua Tonale ibrida plug-in direttamente dai due piloti del team di Formula 1 Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

I piloti del team Alfa Romeo F1 hanno consegnato una Alfa Romeo Tonale ibrida plug-in ad un ignaro cliente

La consegna a sorpresa di questa Alfa Romeo Tonale ibrida Plug-in Q4 è avvenuta a Monza presso il Golf Club Milano dove l’ignaro cliente si trovava in quel momento. Ovviamente assai grande è stata la sorpresa di trovarsi davanti i due assi del volante che hanno consegnato la tanto attesa vettura direttamente nelle mani del cliente. Non sono ovviamente mancati autografi e foto di rito con i due piloti che si sono concessi anche alla piccola folla di curiosi accorsa sul luogo in quel momento.

Il tutto è stato organizzato dal dealer Ellemotors che ha deciso di sorprende così il proprio cliente con la collaborazione di Alfa Romeo e della scuderia di F1 che ha messo a disposizione i suoi piloti poco dopo la conclusione del Gran Premio di Formula 1 di Monza. Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo in Italia ha dichiarato che anche questo tipo di sorprese mette in evidenza il forte legame che c’è tra Alfa Romeo e la sua tribe, un legame che nasce nel momento in cui si compra un’auto del Biscione e che si basa sulla passione che è un valore fondante del marchio e che il brand condivide con i suoi fan.

Infine ricordiamo che Alfa Romeo Tonale ibrida plug-in Q4 è la versione top di gamma del recente SUV della casa automobilistica del Biscione. Questo modello dispone di una potenza di sistema di 280 CV, derivata dalla combinazione di un motore a combustione tradizionale e di un motore elettrico. Ha una batteria da 15,5 kWh, che le permette di percorrere fino a 80 km in modalità completamente elettrica nel ciclo urbano. Ha la trazione integrale elettrificata, che garantisce una maggiore stabilità e aderenza su ogni tipo di terreno. Dispone di una velocità massima di 135 km/h in modalità elettrica e di 206 km/h in modalità ibrida. Garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi.