Peugeot e-3008: segnerà l’esordio della piattaforma STLA Medium nel 2023

Solo pochi giorni fa, il Leone ha presentato la nuova e-308, la variante 100% a zero emissioni della suo popolare hatchback compatta 308. La declinazione si basa su una versione adattata della piattaforma termica EMP2; infatti, inizialmente non era previsto che la terza generazione avrebbe avuto tale opzione in listino. Intanto, girano però voci sulla Peugeot e-3008, attesa sul mercato nel corso del 2023.

Peugeot e-3008: introdurrà il pianale STLA Medium

La rapida elettrificazione del segmento C ha condotto il gruppo Stellantis a prendere la decisione di sviluppare all’ultimo minuto sia la Peugeot e-308 che la sua, l’imminente Opel Astra-e. A causa delle strette tempistiche e dell’impiego di una piattaforma quale l’EMP2, le caratteristiche caratteristiche ne sono state condizionate.

Anche se il moderno motore Nidec da 156 CV (115 kW) e 260 Nm annuncia un sorprendente consumo di soli 12,7 kWh/100 km, il suo pacchetto di batterie da 54 kWh lordi (51 kWh utili) è un po’ poco per una compatta alla spina, soprattutto se lo confrontiamo con le rivali. La sua autonomia sarà di circa 400 km (ciclo WLTP) grazie all’efficienza del propulsore.

Stellantis, tuttavia, sta già preparando il dispiegamento di una nuova generazione di piattaforme concepite fin dall’inizio per ospitare gruppi elettrici. Così sarà per la nuova architettura STLA Medium, progettata per i segmenti C (compatti), D (medi) ed E (esecuzione), la quale esordirà con la Peugeot e-3008.

Malgrado presidierà la stessa categoria dell’e-308, non avrà quasi nulla in comune. Difatti, il pianale SLTA Medium sarà in grado di ospitare batterie tra 87 e 104 kWh di capacità, per un’autonomia fino a 700 km. Inoltre, sarà pronto a supportare la trazione integrale.

Le specifiche sono sconosciute al momento, ma probabilità avrà una lunghezza intorno ai circa metri. Il rivale numero uno sarà la Renault Scénic E-TECH Electric, il cui lancio è previsto per il 2024. Oltre ad avere dimensioni analoghe, la Losanga monterà a sua volta anche un pacchetto da 87 kWh.

La piattaforma STLA Medium saprà incorporare due tipi di moduli ad azionamento elettrico: uno da 170-245 CV (125-180 kW) e uno da 204-449 CV (150-330 kW). Grazie alla sua enorme flessibilità, permetterà lo sviluppo di veicoli tra i 4,35 e i 5 metri di lunghezza con tutti i tipi di carrozzerie.

