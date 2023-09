Alfa Romeo Giulia Sportwagon: il sogno è destinato a rimanere irrealizzato?

Alfa Romeo Giulia è una delle berline più apprezzate dagli appassionati, grazie al suo design, alle sue prestazioni e al suo carattere. Però, c’è una versione che molti vorrebbero vedere, ma che non è mai stata realizzata: quella station wagon, che potrebbe offrire più spazio e versatilità senza rinunciare alla sportività. Una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon è un desiderio che si è fatto strada fin dalla presentazione della berlina, nel 2015.

Secondo le indiscrezioni, Alfa Romeo aveva inizialmente previsto di produrre questa versione, seguendo l’esempio della precedente generazione, la 159, che aveva una versione station wagon molto richiesta. Invece, la casa automobilistica ha deciso di non produrre questa versione per concentrarsi sul mercato dei SUV, dove ha lanciato la Stelvio. Alfa Romeo Giulia Sportwagon è rimasta quindi solo un’ipotesi, ma sul web sono tante le ipotesi che nel frattempo sono emerse tra gli appassionati e i designer che nel corso degli anni hanno provato ad immaginare come sarebbe un simile gioiello.

Su vari social sono emerse alcune foto che illustrano dei possibili modi di realizzare una Alfa Romeo Giulia station wagon, sia nella versione base che in quella più sportiva Quadrifoglio. Le immagini sono state ottenute usando come base la versione berlina di Giulia e cambiando la parte posteriore, mettendo un portellone e un lunotto più inclinati. Si ottiene così una Alfa Romeo Giulia Sportwagon che mantiene le linee eleganti e dinamiche della berlina, ma che aumenta la capacità di carico e la comodità.

Alfa Romeo Giulia Sportwagon potrebbe essere una valida concorrente per le rivali tedesche, come la BMW Serie 3 Touring, l’Audi A4 Avant o la Mercedes Classe C Station Wagon. Inoltre, potrebbe essere una scelta molto interessante per chi cerca una station wagon sportiva e dalle alte prestazioni, soprattutto nella versione Quadrifoglio.Qui vi mostriamo un render del designer Sugar Design mostrato in un video pubblicato dal canale Motors su YouTube.

Vedremo se con la seconda generazione ci sarà la possibilità di vedere un modello simile. Le possibilità al momento non sembrano molte ma con Alfa Romeo che nei prossimi anni vuole arricchire la sua gamma con numerosi modelli non si sa mai.