Nuova Alfa Romeo Giulia, Fiat Mutipla e Lancia Ypsilon HF: il 2025 non sarà privo di sorprese

Ieri vi abbiamo parlato del 2024 delle case automobilistiche italiane di Stellantis con il debutto di nuova Fiat Panda, nuova Lancia Ypsilon e del nuovo SUV di Alfa Romeo. Ma nemmeno il 2025 scherza. Infatti in quell’anno ci saranno tre importanti debutti per Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Ci riferiamo alla nuova Alfa Romeo Giulia, alla nuova Fiat Multipla e alla nuova Lancia Ypsilon HF.

Se il 2024 sarà un anno ricco di novità anche il 2025 non sarà privo di sorprese con nuova Alfa Romeo Giulia, Fiat Multipla e Ypsilon HF

Per quanto riguarda Alfa Romeo Giulia, si tratterà della seconda generazione della berlina di segmento D che a quanto pare potrebbe cambiare parecchio il suo design. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi in questi mesi ad ipotizzare l’aspetto di questo futuro e atteso modello. Si tratta di un render di Sugar Design che tempo fa ha fornito la sua interpretazione su come potrebbe cambiare la vettura. Ma ovviamente non si escludono sorprese come un cambio più radicale di carrozzeria rispetto al modello attuale.

Quello che sembra certo è che la nuova Alfa Romeo Giulia continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica del Biscione che nei prossimi anni vuole diventare un brand premium globale facendo bene anche negli Stati Uniti e in Cina. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2025 anche se ora come ora non possiamo escludere un piccolo slittamento agli inizi del 2026. Questa tra l’altro sarà la prima auto di Alfa Romeo ad arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. L’auto nascerà su piattaforma STLA Large e quasi certamente sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Altra novità molto interessante per il 2025 oltre ad Alfa Romeo Giulia sarà indubbiamente il debutto della nuova Fiat Multipla. Diciamo subito che questo nome non è ancora ufficiale quindi attualmente si tratta di un semplice soprannome potendo questa vettura chiamarsi in maniera totalmente diversa. Si tratterà di un crossover di segmento C della stessa famiglia della nuova Fiat Panda, quindi con un design squadrato e moderno e un rapporto qualità prezzo molto interessante.

La Nuova Fiat Multipla nascerà su piattaforma STLA Medium e quindi nella versione elettrica top di gamma avrà fino a 650 km di autonomia. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove viene prodotta anche la nuova Fiat Topolino e la Citroen Ami. Questa sarà la nuova top di gamma di Fiat.

Oltre alla nuova Alfa Romeo Giulia e alla nuova Fiat Multipla il 2025 sarà anche l’anno che segnerà il ritorno sul mercato di una sigla mitica. Ci riferiamo alla sigla HF di cui nei mesi scorsi Lancia ha confermato il ritorno proprio nel 2025 con la nuova Lancia Ypsilon HF. Questa sarà la versione ad alte prestazioni della hatchback molto probabilmente con motore elettrico al 100 per cento anche se in merito si aspettano ancora conferme ufficiali. Dunque dopo un 2024 da leoni anche il 2025 si prospetta davvero molto ma molto interessante per le tre case automobilistiche italiane del gruppo Stellantis.