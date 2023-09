DS 4 elettrica: lo stabilimento di Russelsheim pronto per la sua produzione

Dopo la pausa estiva, lo stabilimento Stellantis di Rüsselsheim guarda al futuro: la produzione della DS 4 elettrica è ai blocchi di partenza e dovrebbe iniziare a metà del 2024. La DS 4 elettrica segna quindi una pietra miliare significativa per il marchio premium parigino DS Automobiles. Nello stabilimento di Rüsselsheim vengono già prodotti, tra l’altro, i modelli con motore a combustione e ibridi plug-in della DS 4. Con l’imminente produzione della DS 4 completamente elettrica, lo stabilimento porterà avanti la filosofia premium di DS Automobiles.

DS Automobiles si prepara al proprio futuro 100% elettrico con la DS 4 100% elettrica

La DS 4 elettrica, “Designed in Paris, Made in Germany“, incarna l’interazione tra lusso parigino e ingegneria tedesca. Con la sua combinazione di eleganza, tecnologia e sostenibilità, definisce gli standard nel panorama automobilistico. Lo stabilimento di Rüsselsheim svolge un ruolo centrale in questo: non solo produrrà questa auto, ma manterrà anche la promessa di qualità del marchio ai massimi livelli.

Dopo la pausa di tre settimane in agosto, la fabbrica si sta ora preparando a integrare nella produzione la DS 4 completamente elettrica. Ciò include principalmente le conversioni nello stabilimento body-in-white, dove le celle di saldatura e la linea di produzione della sottostruttura vengono adattate per la produzione di un numero maggiore di veicoli.

“Siamo tornati dalla pausa estiva e ora siamo molto lieti che il nostro stabilimento di Rüsselsheim stia ora gettando le basi per la futura produzione della DS 4 in una versione completamente elettrica. Siamo orgogliosi che ci sia stato affidato questo importante compito. Non vediamo l’ora di rappresentare la qualità premium “Made in Germany” per DS Automobiles in tutto il mondo. I nostri dipendenti impegnati a Rüsselsheim sono consapevoli dell’enorme responsabilità, sono altamente motivati ​​e pieni di aspettativa per questa sfida”, ha dichiarato Pieter Ruts, Direttore dello stabilimento Stellantis Rüsselsheim

La DS 4 elettrica sarà uno dei due nuovi veicoli elettrici di DS Automobiles nel 2024. Il marchio parigino del Gruppo Stellantis aveva già annunciato un altro modello 100% elettrico, il quinto modello DS in assoluto, per il 2024. Dopo il lancio di questa vettura la casa automobilistica celebrerà il suo debutto a metà del 2024, si baserà sulla nuova piattaforma media STLA e offrirà un’autonomia fino a 700 chilometri. Con questi due modelli innovativi, DS Automobiles si prepara all’era della mobilità elettrica. Dal 2025, i clienti potranno scegliere tra modelli elettrici all’avanguardia o ibridi plug-in.