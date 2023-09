Auto elettriche: molti proprietari scelgono pneumatici dedicati

L’interesse verso le auto elettriche è più vivo che mai. Una recente ricerca commissionata da Apollo Tyres svela che l’81% degli automobilisti italiani, che guidano veicoli elettrici, è incline a optare per pneumatici su misura. Solo una minima percentuale, il 3%, va controcorrente, mostrando scetticismo verso tali prodotti.

In questa indagine, condotta su un campione di 1000 automobilisti, il dettaglio ancora più rivelatore riguarda l’età dei conducenti. Gli automobilisti over 65 sono favorevoli al 100% all’acquisto di pneumatici progettati specificamente per EV. Un contrasto netto con il 61% degli intervistati di età compresa tra 18 e 24 anni che esprimono lo stesso interesse.

Quando si parla di fattori decisivi nella scelta dello pneumatico, la trazione e l’aderenza in condizioni atmosferiche varie spiccano sul podio, con il 41% dei voti. Segue da vicino la raccomandazione del produttore dell’auto, importante per il 36% degli intervistati.

Il prezzo non è una variabile che spaventa. Il 64% degli automobilisti elettrici è disposto a sborsare somme maggiori per pneumatici costruiti ad hoc per le loro auto elettriche.

Questi dati confermano la visione di Apollo Tyres, azienda che l’anno scorso ha lanciato il Vredestein Quatrac Pro EV. Questo pneumatico all-season è il primo in Europa ad essere stato creato con una specifica attenzione ai veicoli a batteria e ibridi.

Oltre a offrire maneggevolezza e stabilità eccezionali, garantisce una resistenza al rotolamento ridotta e una durata notevole. Innovazione degna di nota è il design del battistrada, sviluppato mediante l’intelligenza artificiale (AI), che consente una diminuzione di 1 dB del rumore rispetto ai tradizionali pneumatici Vredestein all-season per veicoli endotermici.

Yves Pouliquen, capo del dipartimento vendite e marketing di Apollo Tyres, non ha dubbi: “L’evoluzione verso la mobilità elettrica in Europa è un trend inarrestabile. I consumatori stanno diventando sempre più consapevoli delle specificità che i prodotti come Quatrac Pro EV possono apportare alle loro auto elettriche. Questo è ulteriormente sottolineato dai risultati della nostra ultima indagine, che ci guida nella continua innovazione nel settore EV”.