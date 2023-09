Noleggio veicoli: l’Italia vede una crescita esponenziale nel primo semestre del 2023

Il mercato italiano del noleggio veicoli ha mostrato risultati sorprendenti nel primo semestre del 2023. Con un aumento del 47% nelle immatricolazioni, il settore ha superato il traguardo di 1,3 milioni di veicoli in circolazione.

Ma la notizia ancora più rilevante è il suo ruolo di primo piano nella mobilità sostenibile: il 34% delle nuove auto elettriche e ben il 63% delle ibride plug-in appartengono a flotte di noleggio.

Noleggio veicoli: +47% di immatricolazioni tra gennaio e giugno 2023

ANIASA, l’ente che in ambito Confindustria si focalizza sui servizi di mobilità, ha condotto un’analisi semestrale che evidenzia queste tendenze. Il report sottolinea anche l’importanza del noleggio veicoli come una forma emergente di mobilità pay-per-use in Italia.

Le aziende italiane, penalizzate da un contesto fiscale svantaggioso rispetto ai competitor europei, vedono una luce in fondo al tunnel. La Legge Delega ha già dato segnali positivi e si attende che la futura Legge di Bilancio possa finalmente mitigare il peso fiscale relativo ai costi di mobilità.

La flotta nel dettaglio

Di questi 1,3 milioni di veicoli, circa 1.197.000 sono stati noleggiati a lungo termine da una varietà di clienti, che spaziano da aziende a privati. I noleggi a breve termine, spesso utilizzati per esigenze turistiche o di business, costituiscono le restanti 135.000 unità.

Tra i modelli più noleggiati, la lista è varia, affermando una diversificazione nel mercato italiano. Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 continuano a dominare, ma modelli come Dacia Sandero, Toyota Yaris Cross e Volkswagen T-Roc fanno il loro ingresso nella top ten.

Crescita nei noleggi a lungo termine da privati

Il settore privato ha mostrato una crescita significativa. Circa 163.000 unità (o il 14% della flotta totale) sono state noleggiate a lungo termine da privati, che preferiscono il noleggio all’acquisto. Le aziende rimangono comunque i clienti principali, detenendo il 76% dei veicoli a noleggio.

Sebbene il settore del noleggio a breve termine non abbia ancora recuperato completamente dai volumi pre-pandemia, emergono dei segnali positivi. La riduzione dei prezzi per noleggio del 9,4% è uno degli indicatori che suggerisce un trend di ripresa.

Alberto Viano, presidente di ANIASA, ha enfatizzato l’importanza della mobilità pay-per-use e la possibilità che la Legge di Bilancio possa finalmente portare un sollievo fiscale per le aziende italiane, mettendole su un piano di parità con i loro rivali europei in termini di costi di mobilità.