Jeep Commander Blackhawk: ultime prove su strada per la nuova versione

Nel segmento dei SUV, il nuovo Jeep Commander Blackhawk si sta preparando a fare il suo debutto ufficiale nel mercato brasiliano. Le prove conclusive del veicolo sono in corso a Minas Gerais, confermando l’imminente lancio previsto per l’ultimo trimestre del 2023 in base alle più recenti informazioni condivise dai media brasiliani.

Sotto il cofano, il Commander Blackhawk 2024 avrà il motore turbo benzina Hurricane da 2 litri, preso in prestito dal nuovo Ram Rampage, che eroga una potenza di 272 CV a 5200 g/min e una coppia massima di 400 Nm a 3000 g/min.

Gli allestimenti Overland e Limited condivideranno lo stesso propulsore, accoppiato a una trasmissione automatica a 9 rapporti e alla trazione integrale.

Jeep Commander Blackhawk: il SUV a tre file è destinato a ricevere una variante ad alte prestazioni

I fan di Jeep saranno sicuramente entusiasti delle finiture estetiche che caratterizzano la nuova versione Blackhawk. Partendo dal frontale, la griglia principale sarà impreziosita da un design particolare in tonalità nera. Questo tocco distintivo sarà ulteriormente valorizzato da dettagli neri sulle cornici dei finestrini laterali, le soglie laterali, il paraurti posteriore e la targa posteriore.

Non meno rilevante è l’adozione di un paraurti anteriore specifico delle versioni con turbodiesel da 2 litri, conservando così un angolo di attacco simile. Questo si somma a un interno che presenta rifiniture in tonalità scure, creando un ambiente sofisticato e avvolgente.

Per quanto riguarda le altre motorizzazioni, il Jeep Commander Blackhawk 2024 sarà offerto anche con il turbo flex T270 da 1.3 litri nella variante Longitude, che ha recentemente fatto il suo debutto in Brasile. Questo motore genera 180 CV con benzina e 185 CV con etanolo ed è abbinato a un cambio automatico a 6 marce con trazione 4×2.

La variante turbodiesel 2.0, con potenza di 170 CV e coppia massima di 380 Nm, rimarrà un’opzione nelle versioni Overland e Limited. Anche in questo caso, il cambio sarà automatico a 9 velocità mentre la trazione 4×4. Tuttavia, Jeep ha annunciato che l’attuale motore diesel verrà sostituito con una versione più potente nel prossimo anno.

La nuova versione del SUV a sette posti si profila come un debutto molto importante in Brasile, spinto da un mix di potenza, estetica e varie opzioni di propulsione.