Peugeot punta a un altro podio alla 6 Ore di Fuji con la sua 9X8

Dopo una meritata pausa estiva, il Team Peugeot TotalEnergies è pronto a tornare all’azione, puntando a replicare la performance storica registrata nell’ultima gara a Monza, dove la Peugeot 9X8 n°93 è salita sul terzo gradino del podio. La squadra è determinata a ottenere risultati altrettanto significativi, questa volta davanti ad un pubblico giapponese entusiasta.

La 6 Ore di Fuji, sesta tappa del FIA World Endurance Championship 2023, è in programma su un circuito particolare, situato ai piedi del Monte Fuji. Con i suoi 4,563 km, la pista è la più corta del campionato, ma caratterizzata da un rettilineo lungo 1,5 km. Questa pista gode inoltre di un posto speciale nel cuore dei piloti grazie alla sua storia affascinante e all’atmosfera unica.

Stoffel Vandoorne

Peugeot: il team WEC ritornerà in pista in Giappone il 9 e 10 settembre

Stoffel Vandoorne, pilota di riserva del brand francese, sostituirà Nico Müller alla guida della 9X8 n°94 a causa di un infortunio. Mentre Müller si concentrerà sul recupero, i riflettori saranno puntati su piloti come Loïc Duval, che ha trascorso diverso tempo in Giappone e ha un legame particolare con la terra del Sol Levante.

La squadra ha già partecipato al campionato giapponese la stagione precedente, ottenendo feedback positivi che hanno contribuito all’ulteriore sviluppo dell’hypercar. Con l’eccellente performance dimostrata a Monza a luglio, le aspettative per la 6 Ore di Fuji, in programma il 9 e 10 settembre, sono più alte che mai.

Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport, ha sottolineato l’obiettivo per questa gara è dimostrare che possono combattere costantemente per le prime posizioni e per i podi con entrambe le vetture.

Il Fuji Speedway, noto per le sue condizioni meteorologiche imprevedibili, si è dimostrato favorevole per il team in passato. Vandoorne gode della piena fiducia della squadra e sono certi che fornirà prestazioni di alto livello.

Mikkel Jensen, pilota della Peugeot 9X8 n°93, ha espresso entusiasmo per il ritorno in pista. È emozionato all’idea di tornare al Fuji. La pista ha delle sezioni tecniche impegnative, specialmente nel terzo settore. L’atmosfera e i tifosi giapponesi sono incredibili. Il loro obiettivo è mantenere l’ottimo livello mostrato a Monza.

Loïc Duval della n°94 ha aggiunto che, l’anno scorso, la loro performance a Fuji è stata positiva. Il pilota francese si sente come a casa in Giappone e non vede l’ora di poter combattere in prima linea. La stagione è stata impegnativa, ma dopo le buone prestazioni a Le Mans e Monza, sono pronti per dare il massimo nel finale di stagione.

Il Team Peugeot TotalEnergies è quindi più preparato che mai per lottare in prima fila, aspettandosi di portare a casa risultati consistenti nelle prossime gare. Con la Peugeot 9X8 come protagonista, la squadra punta a consolidare il suo status nel mondo del motorsport.