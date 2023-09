Ferrari 488 GTE: quattro auto sono pronte per la 6 Ore del Fuji

Il motorsport si prepara per un altro weekend di pura adrenalina: è tempo della sesta prova stagionale del FIA World Endurance Championship (WEC). Il palcoscenico sarà il Fuji International Speedway, circuito giapponese storico e carismatico. Quattro Ferrari 488 GTE prenderanno parte alla competizione nella classe LMGTE Am.

Nel costruttore di Maranello non manca l’entusiasmo. Sono infatti quattro i piloti ufficiali pronti a scendere in pista: Davide Rigon guiderà per il team AF Corse mentre Daniel Serra si unirà a Kessel Racing. Completa la lista il duo Lilou Wadoux e Alessio Rovera, al volante della 488 GTE del team Richard Mille AF Corse.

Gli equipaggi

Dopo un sesto piazzamento a Monza nel luglio scorso, l’equipaggio della vettura n°83 ha grandi aspirazioni. Un risultato utile potrebbe ulteriormente impreziosire la stagione del giovane Wadoux, dell’italiano Rovera e del gentleman driver argentino Luis Perez Companc. Essi già vantano una vittoria alla 6 Ore di Spa-Francorchamps e un secondo posto a Portimão.

Parallelamente, l’equipaggio composto da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon, a bordo della Ferrari 488 GTE n°54 di AF Corse, cercherà di migliorare la sua posizione in classifica. Non dimentichiamo che la loro stagione era iniziata in modo promettente, con prestazioni convincenti sia a Sebring che a Portimão.

Il circuito giapponese

Il Fuji International Speedway è una vera e propria istituzione nel panorama del motorsport nipponico. Inaugurato nel 1965 e situato sulle pendici dell’omonimo vulcano, questo circuito di 4,563 km con 16 curve è diventato un’attrazione permanente nel calendario del Campionato Mondiale Endurance, salvo per il 2021. Ferrari ha già dimostrato il suo valore qui, con cinque vittorie nelle classi LMGTE Pro e AM dal 2012 a oggi.

Guardando la classifica generale, il trio Wadoux-Rovera-Perez Companc attualmente detiene il sesto posto con 51 punti, appena davanti al team Rigon-Flohr-Castellacci con 48. Non da meno, i piloti Mann e de Pauw si piazzano ottavi mentre il team Serra-Huffaker-Kimura è 10°.

Il weekend prenderà il via venerdì 8 settembre con due sessioni di prove libere, seguite da un altro turno sabato 9. Le qualifiche per la classe LMGTE Am determineranno la griglia di partenza della 6 Ore del Fuji, che prenderà il via domenica 10 settembre alle 11:00 (ora locale).

Il sesto round del FIA WEC è un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di motorsport e, in particolare, per i fan di Ferrari.