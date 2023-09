Alfa Romeo B-SUV: prime immagini del modello?

Sul web ieri sono trapelate alcune foto che secondo indiscrezioni mostrerebbero il nuovo Alfa Romeo B-SUV. Le immagini mostrano un modello compatto con i loghi di Alfa Romeo ma ovviamente al momento non vi sono certezze che si tratti di immagini autentiche. Nonostante ciò queste foto hanno fatto letteralmente il giro del mondo attraverso il web. Si dice che la pubblicazione di questo foto sia stata fatta involontariamente da uno dei designer che hanno lavorato al progetto relativo alla nuova entry level della casa automobilistica milanese che per errore avrebbe pubblicato le immagini nel suo portfolio per poi cancellarle subito dopo.

Alcune immagini apparse sul web ieri avrebbero anticipato il design di Alfa Romeo B-SUV

Il danno però ormai era fatto e alcuni siti che si sono accorti di ciò hanno pubblicato le foto mostrando dunque quello che potrebbe essere il nuovo Alfa Romeo B-SUV, il cui debutto è previsto intorno alla metà del prossimo anno. Ovviamente non c’è certezza che sia questo il veicolo anche se ci sono troppi dettagli tecnici per essere un semplice render. Inoltre il frontale sembra davvero simile a quello dell’immagine teaser mostrata dal CEO Jean-Philippe Imparato nei mesi scorsi. Ricordiamo che questo modello sarà la nuova entry level di Alfa Romeo e la prima auto del Biscione prodotta in serie ad avere una versione completamente elettrica. In gamma oltre all’elettrico ci dovrebbe essere anche una versione Hybrid con cambio automatico che sarà la versione di ingresso della gamma. Il prezzo potrebbe partire da circa 30 mila euro.

Alfa Romeo B-SUV, il cui nome sarà rivelato a breve, dovrebbe essere lungo 4,2 m e sarà prodotto su piattaforma CMP presso lo stabilimento Stellantis di Tychy insieme a Fiat 600 e Jeep Avenger. A proposito di questo modello, Imparato aveva detto che sarebbe piaciuto molto a chi amava MiTo e Giulietta e che sarebbe stato un SUV sui generis con un carattere molto sportivo. Vedremo dunque cos’altro trapelerà e se arriveranno conferme o smentite a proposito di queste immagini.