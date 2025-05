Ottimo inizio di 2025: Alfa Romeo accelera con solide prestazioni nel primo trimestre a livello globale

Alfa Romeo ha chiuso il primo trimestre del 2025 con risultati decisamente positivi, confermando un trend di crescita sostenuta e una strategia di espansione internazionale sempre più efficace. Il marchio è oggi presente in oltre 70 mercati sparsi in tutto il mondo, a testimonianza del suo rafforzamento globale. Le consegne effettuate ai clienti finali sono aumentate del 29% su scala mondiale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che riflette un’accoglienza favorevole del mercato e una crescente fiducia nel brand.

Alfa Romeo ha chiuso il primo trimestre del 2025 con un +29% nelle consegne globali su base annua

Particolarmente rilevanti sono stati i risultati ottenuti nell’area dell’Europa Allargata, che ha fatto registrare un incremento del 43%, e nella regione del Medio Oriente e Africa, dove si è raggiunto un +9%. Un ruolo determinante in questo successo è stato svolto dalla nuova Alfa Romeo Junior, che ha saputo distinguersi nel proprio segmento grazie a una proposta commerciale tra le più ricche e versatili della categoria. Il modello è disponibile in ben quattro versioni: due completamente elettriche con potenze rispettivamente di 156 e 280 cavalli, una variante ibrida da 145 cavalli e una versione ibrida a trazione integrale Q4, pensata per offrire prestazioni e versatilità superiori.

A pochi mesi dal lancio in 38 Paesi, ha raggiunto quota 35.000 ordini, il 18% dei quali in configurazione full-electric. L’entusiasmo con cui i clienti europei hanno accolto la Junior ha guidato il successo dell’intera gamma, composta da Tonale, Giulia e Stelvio. Nei rispettivi segmenti, tutti e tre i modelli continuano a incarnare in tutto il mondo i valori di sportività e innovazione, valori intrinseci del marchio Alfa Romeo.

Da sottolineare anche la performance di marzo, il mese migliore per le vendite Alfa Romeo da giugno 2019, con oltre 8.700 vetture vendute a livello globale, in crescita del 33% rispetto a marzo 2024. Nello stesso mese, il marchio ha registrato la quota di mercato più alta dal 2018 in Europa (EU30), pari allo 0,5%, in crescita di 0,15 punti percentuali su base annua .

Il primo trimestre del 2025 è stato quindi molto positivo, così come il mese di marzo, che si è rivelato non meno significativo. Un’importante accelerazione per Alfa Romeo, che guarda con fiducia ai prossimi mesi grazie a una gamma sempre più competitiva e allineata alle nuove esigenze del mercato. Lo dimostrano il recente debutto della Junior Ibrida Q4, che completa l’offerta più ampia del segmento, e la serie speciale Intensa, che celebra l’identità e il fascino Alfa Romeo attraverso esclusivi interventi di design.

Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo: “Il primo trimestre del 2025 si è concluso con risultati commerciali molto positivi, a testimonianza del grande entusiasmo e della determinazione con cui il team Alfa Romeo affronta la continua evoluzione del settore automobilistico. Grande merito alla Junior, accolta con estremo entusiasmo. Con 35.000 ordini dal lancio, sta dando il via al futuro del marchio, con il nuovo Stelvio e la nuova Giulia pronti a scrivere un altro capitolo nella storia del Made in Italy. I nostri concessionari e partner svolgono un ruolo fondamentale e i risultati economici del primo trimestre rappresentano l’occasione ideale per ringraziarli per l’impegno e la dedizione dimostrati nel raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi”.