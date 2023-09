Nuova Fiat Panda Abarth: possibile il suo arrivo?

Nuova Fiat Panda debutterà il prossimo anno. La data ufficiale potrebbe essere l’11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia 125 anni. La vettura sarà radicalmente rinnovata e stupirà per il suo look. Inoltre sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis e darà origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat. Quello che tanti si domandano è se ci sarà anche una nuova Fiat Panda Abarth. Al momento non ci sono notizie ufficiali in proposito. Del resto considerato che parliamo di un modello che deve ancora essere lanciato i tempi non sono ancora maturi per una risposta certa.

Ci sarà una nuova Fiat Panda Abarth? Ai posteri l’ardua sentenza

Nuova Fiat Panda Abarth secondo alcuni si farà in quanto il CEO di Fiat e Abarth Olivier Francois nei mesi scorsi ha annunciato l’intenzione di allargare la gamma europea di Abarth con alla base la gamma di Fiat. Ricordiamo che d’ora in avanti Abarth realizzerà solo auto elettriche. Dopo la Abarth 500e, nel 2025 sarà la volta della Abarth 600e. Quindi se anche la nuova Panda riceverà lo stesso trattamento questo riguarderà la sua versione elettrica.

Tuttavia qualche dubbio rimane. Infatti questo veicolo dovrebbe dare origine ad una nuova famiglia di veicoli incentrati sul rapporto qualità prezzo, senza troppi fronzoli etc. Il secondo modello ad arrivare sarebbe la nuova Fiat Multipla nel 2025. Quindi è possibile che alla fine Abarth decida di concentrare le sue attenzioni solo ed esclusivamente sulla gamma 500 e sulla 600. Ovviamente al momento si tratta solo di supposizioni. Già sicuramente l’anno prossimo dopo la presentazione della versione Fiat avremo le idee più chiare se ci sarà una nuova Fiat Panda Abarth.

Abarth Panda

Nel frattempo vi riproponiamo un video render di qualche tempo fa realizzato dal designer e architetto Tommaso D’Amico che aveva provato ad immaginare come potrebbe essere una nuova Fiat Panda Abarth. Vedremo dunque che notizie arriveranno in futuro a proposito di questo ipotetico modello della casa automobilistica dello Scorpione.