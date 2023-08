Abarth 600 in arrivo entro il 2025

Abarth, il marchio sportivo di Fiat, si prepara a lanciare nel 2025 la sua seconda auto elettrica, la Abarth 600, che sarà basata sul nuovo B-SUV della casa automobilistica torinese: Fiat 600. Si tratta di un progetto ambizioso, che mira a confermare la tradizione e il prestigio di Abarth nel segmento delle piccole sportive, ma anche a rinnovare la sua immagine e la sua offerta in chiave ecosostenibile.

Olivier Francois ha confermato che Abarth 600 si farà: l’arrivo di questa nuova auto elettrica dello scorpione avverrà entro il 2025

Abarth 600 sarà infatti la seconda auto elettrica di Abarth, dopo la 500e, che ha debuttato nel 2020 come versione potenziata della Fiat 500 elettrica. La 500e ha una potenza di 118 CV e una coppia di 220 Nm, che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 150 km/h. La batteria da 42 kWh le garantisce un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP.

Abarth 600 dovrebbe essere ancora più performante della 500e, sia in termini di potenza che di autonomia. Secondo alcune indiscrezioni, la nuova auto elettrica di Abarth avrà una potenza di oltre 180 CV e una coppia di oltre 300 Nm, che le permetteranno di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e di superare i 160 km/h di velocità massima. La batteria dovrebbe avere una capacità di almeno 50 kWh, che le assicurerà un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo WLTP.

Il sito inglese Autocar ha chiesto al CEO di Fiat e Abarth, Olivier Francois se ci sarà una Abarth 600 e il numero uno dello scorpione ha commentato: “E’ logico” finendo per confermare una volta per tutte l’arrivo di questa auto.

La base della Abarth 600 sarà il nuovo B-SUV di Fiat, che è stato presentato ufficialmente lo scorso 4 luglio e che sarà prodotto nello stabilimento Stellantis a Tychy in Polonia su piattaforma CMP. La versione Abarth della 600 si distinguerà dal B-SUV per il design più aggressivo e sportivo, con elementi distintivi come lo scorpione sul cofano, le prese d’aria sul paraurti anteriore, le minigonne laterali, lo spoiler posteriore, i cerchi in lega da 17 o 18 pollici e i terminali di scarico cromati. L’abitacolo sarà caratterizzato da sedili sportivi in pelle o tessuto tecnico, volante multifunzione in pelle con cuciture rosse, pedaliera in alluminio e cruscotto digitale.

La nuova Abarth 600 sarà quindi un modello innovativo e al passo con i tempi, ma anche fedele alla storia e alla filosofia del marchio dello scorpione. La denominazione richiama infatti la storica Fiat-Abarth 600 del 1956, una delle prime auto elaborate da Carlo Abarth sulla base della Fiat 600. Quella vettura aveva una potenza di circa 30 CV e una velocità massima di oltre 130 km/h, ed era considerata una delle auto più divertenti e performanti dell’epoca.

La nuova Abarth 600 sarà quindi un omaggio al passato, ma anche una sfida al futuro. Il marchio italiano dovrà infatti dimostrare di saper competere nel mercato delle auto elettriche sportive, dove si troverà ad affrontare rivali come la Mini Cooper SE o la Honda E. La nuova Abarth 600 sarà quindi un modello cruciale per il destino del marchio dello scorpione, che punta a rilanciare la sua immagine e la sua reputazione nel mondo dell’auto. Qui vi mostriamo un render pubblicato da Autocar che ipotizza così questa futura auto della casa automobilistica dello scorpione.