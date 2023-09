Nuova Fiat Panda e 600: l’accoppiata vincente per dominare il mercato

L’anno prossimo sarà svelata la nuova Fiat Panda. L’auto sarà molto diversa dal modello attuale trasformandosi in una sorta di crossover lungo 4 m dalle forme moderne e squadrate da cui nascerà una nuova famiglia di auto da cui deriverà una nuova Fiat Multipla in arrivo nel 2025. Questa vettura è considerata un modello fondamentale per il futuro della principale casa automobilistica italiana che punta ad essere sempre più protagonista nel mercato auto in Europa e non solo. Si tratterà di un’auto con un rapporto qualità prezzo molto elevato. Inoltre la versione elettrica sarà proposta ad un prezzo inferiore ai 25 mila euro al netto di incentivi e questo potrebbe renderla particolarmente appetibile.

Con la nuova Fiat Panda e la nuova Fiat 600 la casa italiana si candida nei prossimi anni ad essere leader assoluto nel segmento B in Europa

A proposito della nuova Fiat Panda, si tratterà della seconda vettura di segmento B ad essere lanciata sul mercato a breve distanza da un altro modello che è stato mostrato da Fiat lo scorso 4 luglio nel corso di una presentazione ufficiale presso la pista del Lingotto insieme alla nuova Fiat Topolino. Ci riferiamo alla nuova Fiat 600. Di questa auto sappiamo ormai tutto. Il luogo di produzione scelto è lo stesso di Jeep Avenger e del futuro SUV di Alfa Romeo e cioè lo stabilimento Stellantis di Tychy. Questa auto tra le due sarà quella più costosa facendo parte della famiglia 500. Di questo veicolo arriverà anche una versione Abarth ad alte prestazioni che sarà lanciata nel corso del 2025.

Secondo appassionati e addetti ai lavori quando anche la nuova Fiat Panda sarà stata lanciata sul mercato, queste due auto potrebbero rappresentare due modelli chiave per la casa torinese che potrebbe letteralmente dominare il segmento B del mercato dei crossover che in Europa è considerato il più importante in assoluto come volumi ed è anche quello che cresce maggiormente anno dopo anno.

Dal successo di queste due auto dipenderanno dunque molte delle fortune del marchio italiano di Stellantis che non vuole lasciare nulla al caso e pensa che grazie a questi due veicoli le sue immatricolazioni si moltiplicheranno nel corso dei prossimi mesi. Vedremo dunque che notizie arriveranno a proposito delle nuove Panda e 600 nei prossimi mesi e quale sarà per entrambe l’accoglienza che il mercato riseverà ai nuovi modelli della principale casa automobilistica italiana.