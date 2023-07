Nuova Lancia Ypsilon HF: 218 cavalli per la versione top di gamma?

Nuova Lancia Ypsilon HF sarà la nuova top di gamma della futura generazione della celerbe vettura la cui prima unità è stata prodotta nei giorni scorsi nello stabilimento Stellantis vicino a Saragozza in Spagna come anticipato dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. La vettura che sarà molto diversa dal modello attuale sarà svelata tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024 e arriverà sul mercato in Europa entro la metà del prossimo anno. Spagna, Germania, Francia, Belgio, Olanda e Portogallo, saranno i paesi oltre l’Italia in cui la vettura sarà commercializzata.

Motore da 218 cavalli per la nuova Lancia Ypsilon HF che vedremo nel 2025?

Quanto alla nuova Lancia Ypsilon HF la vettura dovrebbe debuttare circa un anno dopo e cioè nel 2025. Di questa auto si sa ben poco a parte il fatto che sarà la futura top di gamma della nuova entry level della gamma di Lancia che nei prossimi anni si arricchirà di altri due modelli: Lancia Gamma e Lancia Delta. A proposito del motore della nuova Ypsilon HF si dice che utilizzerà un motore da 218 CV (160 kW), lo stesso della della Peugeot e-3008 e una batteria da 54 kWh lordi (51 kWh utili), che le consentirà di mantenere la sua autonomia sopra i 400 km WLTP nonostante i maggiori consumi rispetto alla versione normale.

Ovviamente c’è grande curiosità di sapere come sarà la nuova Lancia Ypsilon HF e in cosa differirà rispetto alla versione normale. Ricordiamo che entro la fine della prima metà del 2024, il marchio disporrà di una rete di 70 nuovi concessionari nelle principali città europee. Inoltre, particolare attenzione verrà data alle vendite online, modalità su cui Lancia punterà con decisione nei prossimi anni. Luca Napolitano infatti ha detto che il suo brand vuole essere quello con la più alta percentuale di vendite online tra tutte le marche di Stellantis. Vedremo dunque come sarà accolta sul mercato la Nuova Lancia Ypsilon.