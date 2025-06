Stellantis: è sua in Spagna oltre il 40% della produzione nazionale di auto

Stellantis in Spagna ha ricevuto il Business Production Award alla 13ª edizione dei Motor Awards, evento organizzato da elEconomista, riconoscendo la sua leadership e impegno nel settore automobilistico spagnolo. Óscar Manuel Fernández Puente, Cluster Director per i segmenti piccoli e medi in Europa Allargata, ha ritirato il premio evidenziando l’importanza strategica della Spagna per il gruppo: qui Stellantis è il principale produttore europeo, con oltre il 41% della produzione totale e più del 93% dei veicoli elettrici realizzati nel Paese.

Stellantis premiata in Spagna da elEconomista: è sua oltre il 40% della produzione di auto nel paese

La presenza industriale di Stellantis si articola in tre stabilimenti chiave situati a Vigo, Saragozza e Madrid. Questi impianti producono fino a 10 modelli diversi per cinque marchi del gruppo — Peugeot, Citroën, Opel, Fiat e Lancia — confermando la Spagna come un polo produttivo fondamentale per l’industria automobilistica europea e per la strategia globale di Stellantis.

Ricordiamo che nel 2024 a Madrid è iniziata la produzione della nuova generazione di Citroën C4 e C4 X , e di Vigo, dei veicoli commerciali leggeri Stellantis, Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo, Opel/Vauxhall Combo e Fiat Doblò. A Saragozza è iniziata la produzione della nuova Lancia Ypsilon .Allo stesso modo, agli stabilimenti di assemblaggio delle batterie di Vigo e Saragozza si sono aggiunti i nuovi stabilimenti di Madrid, dedicati all’assemblaggio delle batterie e dove vengono prodotte tutte le batterie utilizzate nella produzione delle Citroën C4 e C4 X.

Nel suo discorso, Fernández Puente ha affermato che l’impegno di Stellantis in Spagna non si ferma qui: “Grazie a questi tre stabilimenti, dieci modelli e cinque marchi, disponiamo di una notevole forza industriale, ma non finisce qui. Stellantis continua a investire nella produzione in Spagna con nuovi progetti per i nostri stabilimenti”.

Questa visione a lungo termine si riflette nell’assegnazione di nuovi modelli elettrificati e nella continua modernizzazione delle sue linee di produzione. Il gruppo ha svolto un ruolo fondamentale nella trasformazione elettrica dell’industria automobilistica spagnola, con investimenti superiori a 1 miliardo di euro negli ultimi anni e con progetti che hanno ricevuto sostegno pubblico attraverso il programma PERTE.