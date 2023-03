Peugeot 408: entra a far parte della flotta di Maticmind

La nuova Peugeot 408 continua il suo percorso di successo ed entra a far parte del parco auto di Maticmind, azienda leader nel settore ICT system integrator che disegna, integra e gestisce soluzioni tecnologiche, con competenze in ambito reti, data center e cloud, digital workplace, cybersecurity, IoT e application.

Per la scelta, è stata decisiva la possibilità offerta dal team di Stellantis Fleet & Business Solutions di un test drive organizzato ad hoc, che ha consentito di apprezzare tutte le qualità della nuova 408.

Peugeot 408: Maticmind ha scelto la nuova fastback francese

Dopo l’emozione offerta dal design innovativo della Peugeot 408, che tra origine dal mondo delle fastback, i dipendenti e il Fleet & Mobility Manager di Maticmind hanno avuto l’opportunità di scoprire l’eccellenza di un modello dedicato al piacere di guida grazie a un comportamento su strada di riferimento, in linea con il DNA della casa del Leone.

Dispone di un gruppo propulsore ibrido plug-in che offre grande dinamismo e prestazioni e del Peugeot i-Cockpit di ultima generazione che declina al meglio il concetto di piacere di guida offrendo anche agilità e precisione nella guida.

Poiché il piacere non sarebbe completo senza l’efficienza, la nuova Peugeot 408 Hybrid 225 si caratterizza per un consumo medio omologato di soli 1,2 l/100 km, con solo 26 g/km di CO2 ed in grado di offrire fino a 64 km di autonomia in modalità 100% elettrica (ciclo combinato WLTP).

Le dichiarazioni di Bonaccorsi e Croce

Fabrizio Bonaccorsi, Procurement Fleet & Mobility Manager di Maticmind, ha detto che sicuramente la 408 rappresenta una novità sotto molti punti di vista, partendo dall’estetica, passando agli spazi interni, arrivando alla posizione di guida.

È veramente un mix di caratteristiche di segmenti diversi. Questo aspetto a suo dire cattura la curiosità e l’interesse dei driver che si trovano in carpolicy un modello inedito e innovativo. L’impressione che ha percepito è di una vettura piacevole da guidare, in termini di dinamica, fluidità e di comfort, anche acustico.

I comandi e l’infotainment sono intuitivi e di facile utilizzo. Gli spazi interni sono molto comodi sia per il driver sia per i passeggeri e il bagagliaio è ampio e comodo nell’accesso. Infine, il canone è particolarmente vantaggioso.

Andrea Croce, Corporate Sales e Leaser Manager di Stellantis Fleet & Business Solutions, ha invece dichiarato che Stellantis Fleet & Business Solutions fa della diversità una ricchezza e può contare su un portafoglio di prodotti ampio ed eterogeneo, capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di clientela, specie in questa era di transizione ecologica.

Sanno che una prova su strada è il miglior modo per proporre i loro prodotti, e nello specifico, la nuova Peugeot 408 si presenta al pubblico come un’auto unica nel suo genere, la prima di una nuova specie, sia nella storia della casa automobilistica francese che nel mercato complessivo.

Con la nuova 408, Peugeot dimostra – ancora una volta – la sua creatività e innovazione, proponendo una nuova silhouette di carrozzeria che si collega al mondo delle fastback ai vertici del segmento C, cruciale per il mondo delle flotte.