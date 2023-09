Ferrari 499P: ottime prove libere della 6 Ore del Fuji

La 6 Ore del Fuji è senza dubbio un evento molto importante nel calendario 2023 del FIA World Endurance Championship (WEC). Ferrari ha dominato il campo durante le sessioni di prove libere di questo penultimo round del campionato, evidenziando le prestazioni straordinarie della sua Ferrari 499P.

A seguito dell’influsso del tifone Yun-Yeung, il Fuji International Speedway ha presentato una pista bagnata nelle prime fasi. Nonostante queste sfide, la 499P n°50 ha eseguito 40 giri, registrando un tempo di 1:35.649.

Ferrari 499P: le due hypercar hanno registrato ottimi tempi al Fuji International Speedway

Guidata da Antonio Fuoco e co-pilotata da Miguel Molina e Nicklas Nielsen, l’hypercar si è assicurata la prima posizione. A una differenza di 2.609, il secondo miglior tempo è stato stabilito dalla 499P n°51 grazie a una prestazione di Antonio Giovinazzi, che ha registrato un tempo di 1:38.258.

Nella seconda sessione di prove libere, con la pista asciutta con e temperature oscillanti tra i 24 °C e i 29 °C per l’aria e l’asfalto, il team AF Corse ha continuato a ottimizzare le sue Ferrari 499P. Completando un totale di 100 giri, la vettura n°51 è riuscita a posizionarsi quarta, con un tempo di 1:30.618, registrato da Giovinazzi, che condivide la vettura con Alessandro Pier Guidi e James Calado. Al sesto posto, troviamo la n°50, con Nielsen che ha segnato un tempo di 1:30.877.

Per quanto riguarda la timeline del weekend, la terza sessione di prove libere è prevista per domani, tra le 10:20 e le 11:20, seguita dalle qualifiche della classe Hypercar alle 15:30 fino alle 15:45. Quest’ultima definirà la griglia di partenza per la gara di endurance che prenderà il via domenica alle 11:00.

Nell’attuale scenario del Campionato Mondiale Endurance, i risultati delle due Ferrari 499P nella 6 Ore del Fuji consolidano la reputazione del cavallino rampante come un contendente di rilievo.