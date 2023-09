Ferrari 499P pronte per la 6 Ore del Fuji in Giappone

Il Fuji International Speedway in Giappone è pronto ad accogliere le Ferrari 499P in occasione della 6 Ore del Fuji. Questo evento rappresenta la sesta tappa del FIA World Endurance Championship 2023 e si terrà domenica 10 settembre.

Dopo aver ottenuto il secondo posto con la vettura n°50 nella gara di Monza, Ferrari si prepara per il penultimo atto della stagione. È la prima volta che la 499P affronta il circuito giapponese, situato ai piedi dell’omonimo vulcano e lungo 4,563 km. Finora, nessun test è stato effettuato su questo tracciato dalla casa automobilistica modenese.

Ferrari 499P: le due hypercar affronteranno la sesta tappa del FIA WEC 2023

L’hypercar da competizione sarà messa alla prova da un layout di pista particolare, contraddistinto da un lungo rettilineo e da una serie di curve di diversa natura. Il team dovrà svolgere un’analisi accurata per ottenere le migliori performance in sezioni del circuito estremamente varie. Tra le curve spicca la famosa “100 R”, che va affrontata a bassa velocità.

Il team Ferrari – AF Corse punta a guadagnare punti importanti nella corsa al titolo. Ad oggi, il cavallino rampante occupa la seconda posizione nella classifica Costruttori, con uno svantaggio di 26 punti rispetto a Toyota.

Un totale di 65 punti è in gioco considerando la vittoria e la pole position nelle prossime due gare, la 6 Ore del Fuji e la 8 Ore del Bahrain. Per quanto riguarda la classifica Piloti, Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi – al volante della Ferrari 499P n°51 – sono attualmente terzi.

Venerdì 8 settembre sono in programma due sessioni di prove libere, seguite da un terzo turno e dalle qualifiche sabato 9. Quest’ultime determineranno la griglia di partenza della 6 Ore, che scatterà alle 11:00 di domenica 10 settembre. Tutti gli orari sono locali.

Per gli appassionati, le qualifiche e la gara saranno trasmesse in diretta attraverso le on-board camera delle due 499P sul canale YouTube ufficiale di Ferrari. La 6 Ore del Fuji è senza dubbio un appuntamento da non perdere, sia per il team Ferrari – AF Corse che per gli amanti del motorsport.