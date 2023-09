Mansory Tempesta: la Ferrari 296 GTB raggiunge un nuovo livello

Se siete appassionati di auto di lusso modificate, la Mansory Tempesta dovrebbe essere sulla vostra lista. Il preparatore tedesco ha messo le sue mani sulla Ferrari 296 GTB e il risultato è semplicemente sbalorditivo. Ma prima di parlare di estetica, concentriamoci sulle performance, il cuore pulsante di qualsiasi supercar.

La 296 GTB originale è già un bolide davvero performante grazie a un motore V6 elettrificato con doppio turbocompressore e cilindrata di 3 litri. Eroga 830 CV di potenza e 740 Nm di coppia massima.

Mansory Tempesta: il tuner svela la sua versione della Ferrari 296 GTB

Con questi numeri, l’auto scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima superiore ai 330 km/h. Mansory non si è accontentato e, grazie a un nuovo impianto di scarico sportivo e a varie modifiche alla centralina motore, ha potenziato il propulsore portandolo a 870 CV e 750 Nm. Questo upgrade riduce lo scatto da 0 a 100 km/h di un decimo di secondo, mantenendo inalterata la velocità massima.

Ora, passiamo all’esterno. Mansory ha adottato un approccio più sobrio rispetto ai suoi progetti precedenti. La nuova Mansory Tempesta sfoggia aggiunte sia sui paraurti anteriori che posteriori, minigonne laterali, dettagli sui parafanghi e un nuovo diffusore posteriore con una luce del freno integrata al centro.

Tutti questi elementi sono caratterizzati da un design a più pinne, che si integra perfettamente con l’estetica della supercar. Cerchi Mansory YT.5 da 21” all’anteriore e da 22” al posteriore completano il look esterno della Ferrari 296 GTB modificata, impreziosito da tocchi in nero satinato e accenti rossi.

Per quanto riguarda l’abitacolo, qui il preparatore tedesco ha davvero dato libero sfogo alla sua creatività. Il cockpit è rivestito da pelle gialla e ricopre praticamente ogni superficie toccabile, dal cruscotto ai sedili, passando per il volante e i pannelli delle portiere. Dettagli in rosso e il logo Mansory su vari elementi come le soglie sottoporta, i tappetini e le cinture di sicurezza aggiungono un ulteriore tocco di classe.

La nuova Mansory Tempesta è l’apoteosi della 296 GTB, elevata a nuovi livelli di potenza e lusso. Con questa creazione, il tuner tedesco ha nuovamente dimostrato la sua maestria nel tuning di supercar.