Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: quasi tutti i 33 clienti hanno scelto il V6 Biturbo

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è un’auto supersportiva di altissimo livello e anche di elevatissimo prezzo. La supercar ultra rara è disponibile con un motore V6 biturbo da oltre 620 cavalli o con una versione completamente elettrica. Si tratta di una scelta che rappresenta due approcci molto diversi al carattere dell’auto. Ma significa anche che la 33 Stradale segna contemporaneamente la fine di un’era e l’inizio di una nuova per Alfa Romeo. L’idea fin dall’inizio era quella di creare un’Alfa Romeo iconica che onorasse il passato aprendo la strada al futuro dell’azienda.

Quasi tutti i 33 clienti che hanno acquistato la nuova Alfa Romeo 33 Stradale hanno optato per la versione con motore V6 Biturbo

A proposito della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, Larry Dominique, vicepresidente senior della casa automobilistica del Biscione e responsabile delle operazioni in Nord America, condivide qualcosa in più sul concetto alla base della nuova supercar. Il dirigente dello storico marchio milanese ha confermato che la nuova Alfa Romeo 33 Stradale è chiaramente un omaggio alla classica 33 Stradale della fine degli anni ’60 ma con unb occhio al futuro. Inoltre il dirigente ha anche confermato che la produzione di sole 33 auto è andata esaurita ben prima del suo debutto, avvenuto il 30 agosto.

“Questa è un’opportunità per dimostrare il fatto che possiamo realizzare una vera Alfa Romeo, indipendentemente dalla trasmissione. Saremo in grado di fornire DNA Alfa Romeo indipendentemente dal tipo di trasmissione. Che cosa significa? Per noi l’anima dell’auto deve essere italiana, deve essere sportiva, deve essere Rossa. Quindi, se la vettura in quanto tale è prima di tutto un’Alfa Romeo, il motore è per certi versi secondario”, ha commentato il top manager. Per quanto riguarda i 33 acquirenti, Dominic ci dice che quasi tutti hanno scelto il V6 rispetto alla trasmissione elettrica. Non ha fornito dettagli specifici, ma ha detto che hanno “solo poche” unità elettriche in fase di sviluppo. Ha inoltre rivelato che l’inizio della produzione previsto è il 24 giugno 2024, che coincide con il 114° anniversario dell’Alfa Romeo. Gli acquirenti cambieranno idea per allora?