Citroën C3 Aircross 2024: il debutto ufficiale è atteso a novembre

La Citroën C3 Aircross 2024 sarà una delle prossime novità più interessanti ad arrivare sul mercato brasiliano. Il nuovo SUV del brand di Stellantis verrà ufficialmente lanciato nella prima metà di novembre, con l’inizio delle vendite che seguirà appena dopo della presentazione.

Conosciamo tutti il marchio francese per la sua capacità di fondere comfort e tecnologia, e la nuova C3 Aircross non fa eccezione. Per quanto riguarda le motorizzazioni, ogni versione sarà equipaggiata con il motore turbo flex 200 da 1 litro.

Citroën C3 Aircross 2024: il nuovo SUV sarà offerto anche con sette posti

Usando la benzina, la potenza sarà di 125 CV mentre con etanolo raggiungerà i 130 CV. Non dimentichiamoci della coppia massima di 200 Nm indipendentemente dal tipo di carburante utilizzato. Questo propulsore sarà abbinato a un cambio automatico CVT con 7 marce virtuali.

Le varianti disponibili della C3 Aircross 2024 saranno diverse e si adatteranno alle esigenze sia di famiglie che di singoli guidatori.

Ci saranno configurazioni per cinque e per sette passeggeri chiamate Live a cinque posti, Live Pack a cinque e sette posti, Feel, Feel Pack a sette posti e infine Shine a sette posti. In termini di prezzo, sistema che varierà tra 110.000 R$ (20.607,53 €) e 145.000 R$ (27.164,47 €).

Per quanto concerne la tecnologia di bordo, Citroën non deluderà. Tutte le versioni della nuova Citroën C3 Aircross avranno un sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici, già visto sulla gamma C3.

La strumentazione sarà completamente digitale e a colori fin dalla versione base. L’allestimento Shine, quello più esclusivo, sarà arricchito da un tetto bicolore e da cerchi in lega diamantati da 17”.

Proporrà di serie molte caratteristiche di sicurezza

In materia di sicurezza, la nuova Aircross sarà molto equipaggiata. Includerà sistemi di controllo della trazione e della stabilità, assistenza alla partenza in salita, sistema ISOFIX per seggiolini per bambini, freni ABS con EBD e ben quattro airbag (due frontali e due laterali).

Per chi cerca una versione più economica, la variante d’ingresso Live è prevista con cerchi da 16” e configurazione a cinque posti. Tuttavia, sarà possibile aggiungere ulteriori funzionalità con il Pack opzionale.

Leggi anche: Citroen: ad agosto raggiunta miglior quota di mercato degli ultimi 12 mesi

Le altre versioni, Feel e Shine, avranno anch’esse la possibilità di essere arricchite con ulteriori equipaggiamenti, sebbene la Shine verrà venduta senza opzioni aggiuntive.

Infine, parlando delle dimensioni, la Citroën C3 Aircross 2024 misurerà 4,32 metri in lunghezza, avrà un passo di 2,67 metri e un’altezza di 1,80 metri. Non sono ancora stati rivelati altri dettagli come l’altezza da terra, ma sappiamo che il SUV avrà un’altezza da terra di 20 cm.