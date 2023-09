Citroën C4 Cactus Limited Edition Noir è stata svelata

La nuova Citroen C4 Cactus Limited Edition Noir è stata svelata in Brasile. Si tratta di una inedita versione limitata del celebre modello di Citroen che unisce tutti gli elementi già offerti nella versione Shine Pack e aggiunge elementi di stile che donano ancora più personalità a un modello abituato ad attirare l’attenzione ovunque vada. Esternamente la versione adotta esclusivi adesivi che attraversano longitudinalmente la carrozzeria, modanature laterali e cornice dei fendinebbia verniciati in nero lucido, adesivi “Noir” su cofano, montanti C e bagagliaio. Inoltre, la Limited Edition adotta i già iconici cerchi Cross da 17 pollici verniciati in nero lucido.

Debutta il nuovo SUV Citroën C4 Cactus Limited Edition Noir ricco di prestazioni, personalità e stile

All’interno, tutta questa esclusività continua con sedili in ecopelle con rivestimenti esclusivi, inserti sul cruscotto e tappetini personalizzati. Queste novità si aggiungono agli elementi che hanno debuttato nella gamma 2024 del SUV, come l’esclusivo display touchscreen Citroën Connect da 10 pollici con Android Auto e Apple Carplay wireless, caricabatterie a induzione, nuove porte USB e un vano ampliato tra i sedili anteriori con coperchio regolabile.

Di serie sulla Limited Edition Noir c’è anche tutta la tecnologia del motore THP. Capace di generare 166 CV con benzina e 173 CV con etanolo e 240 Nm di coppia con qualsiasi carburante, questo motore riunisce innovazioni come turbo a doppia voluta e raffreddamento indipendente con l’ausilio di una pompa elettrica, valvola di scarico elettrica, iniezione diretta, variatore pompa dell’acqua e comando a doppia valvola con variazione di fase.

Il set si abbina al moderno cambio automatico a sei velocità con opzione di cambio sequenziale e tre modalità di guida. Inoltre, la nuova Citroen C4 Cactus Limited Edition Noir è dotata di serie dell’esclusivo Grip Control: semplicemente premendo il pulsante sulla consolle centrale, il controllo di stabilità e trazione con assistente alla partenza tramite rampa modifica i parametri del gruppo propulsore, in modo che il SUV può superare i più diversi tipi di terreno, dentro e fuori strada.

L’elenco degli equipaggiamenti di serie comprende anche sei airbag, avviso di deviazione dalla corsia, frenata di emergenza automatica, freno a disco sulle quattro ruote e avviso di stanchezza. Il Nuovo SUV Citroen C4 Cactus Limited Edition Noir ha un prezzo suggerito di 130.990 R$ e inizia ad essere venduto da oggi in tutte le concessionarie del marchio in Brasile.