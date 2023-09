Peugeot: ad agosto leader assoluto del mercato auto in Portogallo

In agosto, Peugeot è ancora una volta leader sui tre fronti del mercato automobilistico portoghese, secondo i dati ACAP. Con 1.666 immatricolazioni, la casa del Leone è stato il marchio più venduto nel mercato totale dei veicoli passeggeri e dei veicoli commerciali leggeri e ha aumentato la sua quota di mercato all’11,1% contro il 10,1% di un anno fa. Nel risultato cumulato dell’anno, il marchio francese ha venduto 19.162 veicoli, corrispondente ad una quota del 12,2 per cento, in continua crescita.

Peugeot si è assicurata il top delle vendite nel mercato portoghese totale delle automobili ad agosto

Riflettendo la buona accoglienza di Peugeot sul mercato portoghese, il marchio ha superato la concorrenza anche nel mercato delle autovetture ed è stato il brand più venduto, immatricolando 1.395 unità in agosto, pari ad una quota di mercato del 10,7 per cento (più 24,2 per cento rispetto ad agosto 2022). La crescita del mercato è stata del 14,1 per cento.

Nel risultato complessivo dell’anno, Peugeot è leader del mercato con più di 4.000 veicoli davanti al secondo marchio della classifica. La casa di Stellantis conta un totale di 15.865 immatricolazioni, una crescita del 38,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, che fa salire la quota di mercato all’11,4 per cento.

Anche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, Peugeot mantiene la sua posizione di leader delle vendite con 271 unità vendute in agosto (+49,7%), che corrispondono ad una quota del 14,2%. Accumulato fino ad agosto, il brand transalpino continua ad essere il marchio più ricercato dai clienti professionali , con 3.297 vendite (+25,0%) e una quota di mercato del 18,5% (rispetto al 17,5% di un anno fa).

Fortemente orientata all’elettrificazione e con una gamma completamente elettrificata che continua ad evolversi con nuovi propulsori elettrici offensivi in ​​tutti i segmenti di mercato, PEUGEOT dimostra la sua posizione di riferimento come marchio leader nell’elettrificazione tra i generalisti.

Nel mese di agosto, praticamente 1 Peugeot su 4 venduta in Portogallo era LEV (batteria elettrica e ibrida plug-in). La casa del Leone è stato il primo marchio generalista nella classifica delle vendite, sia nel mercato LEV (BEV+PHEV) che nel mercato BEV, con 363 auto vendute, di cui 262 elettriche a batteria (BEV).Fino alla fine di agosto, il brand di Stellantis ha mantenuto la stessa posizione, prima marca generalista nella classifica delle vendite nel mercato automobilistico LEV nel suo complesso, così come nei mercati BEV e PHEV, con un totale di 3.715 vetture e una quota di mercato del 9 ,0%. Di questi, 2.284 sono elettrici a batteria (BEV) e rappresentano il 9,4 per cento di questa quota di mercato. Tra i PHEV, il produttore di Sochaux ha venduto 1.431 unità, con un tasso di penetrazione dell’8,5 per cento.

Con una gamma di veicoli commerciali leggeri completamente elettrificati che godono di un’ottima reputazione tra aziende e professionisti, Peugeot è leader indiscusso nel mercato dei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici, con una quota di mercato del 30,4 per cento e un volume di 461 veicoli.

Per quanto riguarda i modelli, la 2008 mantiene il titolo di vettura preferita dalla clientela nazionale, con 5.278 unità vendute tra gennaio e agosto. Questo mese il modello si rinnova con il lancio della nuova 2008 in Portogallo. Al secondo posto c’è la 208, con 4.841 immatricolazioni registrate nello stesso periodo. Nel mese di agosto, la 208 è stata l’auto più venduta nel Paese con 664 unità.