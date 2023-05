Nuovo Peugeot 2008: partono gli ordini in Italia con prezzi da 25.850 euro

Con il nuovo Peugeot 2008, la casa automobilistica francese rinnova la sua offerta nel segmento dei B-SUV, rafforzando ulteriormente l’identità felina e tecnologica di questo modello che ha avuto un grande successo anche in Italia.

Sin dal lancio di inizio 2020, infatti, lo stile della vettura è stato al centro del suo successo consentendo il raggiungimento di importanti traguardi commerciali e di critica, sia a livello europeo che italiano: 700.000 unità prodotte complessivamente e oltre 60.000 esemplari consegnati a clienti italiani. Un modello stabilmente sul podio delle vendite SUV in Europa con il primo posto nel 2021 e che ha ottenuto il titolo di Auto Europa 2021.

Nuovo Peugeot 2008 tre quarti posteriore

Peugeot 2008 2024: da poche ore è possibile ordinare in Italia il nuovo restyling

Oggi il Peugeot 2008 2024 entra in una nuova dimensione grazie al suo design ancor più SUV ed ai molteplici dettagli distintivi del nuovo corso stilistico della casa del Leone. Si pensi, ad esempio, al nuovo logo e alla nuova firma luminosa LED a tre artigli, di serie su tutta la gamma e perfettamente integrata in un frontale inedito che esprime nuovo dinamismo e forza.

Il nuovo corso stilistico del 2008 incarna pertanto perfettamente l’Allure del brand di Stellantis, ma allo stesso tempo è in grado di assicurare l’Emotion tipica del marchio grazie agli interni ancor più tecnologici e all’utilizzo di materiali pregiati, sapientemente abbinati fra loro in giochi cromatici appaganti il tatto e la vista, in grado di far vivere dei veri e propri momenti di ispirazione: un viaggio che sorprende ed emoziona ad ogni istante.

Infine, l’Eccellenza che pervade da ogni dettaglio del nuovo Peugeot 2008, come anche nell’offerta delle motorizzazioni full electric di ultima generazione, come il nuovo motore da 156 CV capace di coniugare performance e ampio range di utilizzo: fino a 406 km di autonomia nel ciclo misto WLTP e fino a ben 576 km in quello urbano WLTP.

La gamma italiana del nuovo restyling si presenta, allo stesso tempo, razionale e completa: tre allestimenti che si combinano a cinque motorizzazioni e danno luogo a 12 versioni complessive. Tutte con un’ottima dotazione di contenuti e di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), ulteriormente integrabili attraverso i nuovi pack messi a disposizione che riassumono di fatto le principali opzioni maggiormente scelte dalla clientela.

Tre allestimenti disponibili

L’allestimento Active, quello entry-level, propone una dotazione di serie già molto completa, come i proiettori LED, la firma anteriore LED a tre artigli, la calandra frameless con nuovo logo, i fanali posteriori 3D LED dalla firma inedita e i sensori di parcheggio posteriori. All’interno, troviamo il climatizzatore automatico a comando digitale e un sistema di infotainment con display touch centrale da 10 pollici con mirrorscreen. Dietro al volante si nasconde un quadro strumenti analogico con schermo centrale da 3.5 pollici a matrice attiva, che completa la plancia.

L’allestimento Allure (quello intermedio) offre un livello superiore in termini di stile, comfort e tecnologia, grazie ai cerchi in lega da 17” diamantati e dal nuovo design, la calandra in tinta con la carrozzeria, i vetri posteriori e il lunotto oscurati e i sensori di parcheggio anteriori.

All’interno abbiamo un inedito quadro strumenti digitale 2D personalizzabile che caratterizza il Peugeot i-Cockpit del livello Allure mentre l’abitacolo è impreziosito da rivestimenti TEP/tessuto con cuciture Quartz a contrasto.

L’allestimento GT più ricco del Peugeot 2008 2024 offre molti dettagli distintivi che lo proiettano in un universo premium: fari Full LED con firma luminosa inedita, Keyless Access & Start con funzione di prossimità, retrocamera HD 180° e caricatore wireless per smartphone compatibili sono ora di serie. All’interno ci sono un quadro strumenti digitale 3D configurabile e l’Ambient LED Pack in otto colorazioni differenti rendono l’abitacolo unico ed inconfondibile.

Il nuovo 2008 sarà disponibile al momento del lancio anche nella versione di lancio First Edition. Riservata esclusivamente alla versione 100% elettrica da 156 CV, è basata sull’allestimento GT e si arricchisce ulteriormente proponendo di serie interni in Alcantara, Peugeot i-Connect Advanced e caricatore di bordo trifase da 11 kW.

Disponibile esclusivamente nell’inedita colorazione in Grigio Selenium, sarà ordinabile online ad inizio giugno 2023. La gamma italiana ha un listino che parte da 25.850 euro mentre il debutto sul mercato italiano è previsto per il mese di settembre.