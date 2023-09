Citroën presenta l’edizione limitata C5 X Hypnos

Citroën ha svelato l’edizione limitata C5 X Hypnos, una versione ricca di dotazioni che mette in risalto il meglio della C5 X in termini di stile e di benessere a bordo. Hypnos, un nome carico di significato per una versione che gioca sul contrasto diurno e notturno tra interno ed esterno e offre ancora più relax ai suoi occupanti. C5 X Hypnos è una versione top di gamma basata sulla versione Max, in cui tutto è stato pensato nei minimi dettagli al servizio dello stile, della calma e della serenità.

C5 X Hypnos incarna la migliore espressione di Citroën

C5 X Hypnos introduce una nuova, elegantissima tonalità blu Eclipse all’esterno, arricchita da alcuni elementi grafici rossi infrarossi, mentre l’interno adotta una nuova atmosfera leggera e luminosa che si affida a colori e materiali distintivi per fornire un’atmosfera serena e rilassante in cabina. Una sensazione di comfort rafforzata da dotazioni come il tetto apribile in vetro, l’impianto Hifi, i sedili anteriori riscaldati, massaggianti e ventilati con regolazione lombare elettrica e i tappetini specifici. Un insieme di elementi che favoriscono una sensazione unica di benessere a bordo di C5 X, in particolare grazie alle sospensioni attive e ai sedili Citroën Advanced Comfort o anche al trattamento acustico di alto livello, con finestrini acustici anteriori e posteriori.

C5 X Hypnos è una gran turismo che invita a viaggiare con eleganza nel comfort più assoluto. Incarna al meglio la filosofia Citroën in questo segmento: un concetto audace, uno stile che si distingue e l’impressione di arrivare alla fine di ogni viaggio più riposati di quanto lo si fosse alla partenza. Disponibile con la motorizzazione ibrida ricaricabile 225ë-EAT8, C5 X Hypnos rappresenta il massimo know-how in termini di versatilità e vantaggi della guida elettrica quotidiana.

Il nome di questa edizione limitata si riferisce al dio greco Hypnos, dio del sonno. Un riferimento che può essere associato allo straordinario comfort a bordo del veicolo, che consente la massima tranquillità. Guidare una C5 X Hypnos è un vero invito al relax e al relax, pur rimanendo pienamente consapevoli di ciò che ti circonda. Ogni viaggio a bordo diventa un momento di serenità che restituisce energie e regala la sensazione di essere più riposati all’arrivo che alla partenza.

Con questo nome, Citroën evidenzia anche il contrasto tra l’atmosfera interna e quella esterna, rafforzando così un’idea di chiaroscuro. L’esterno è adornato da un colore blu notte molto intenso mentre l’interno gioca sulla luminosità e sulla chiarezza. C5 X Hypnos ti trascende e offre un’arte di viaggiare pacifica e serena. Infine, Hypnos è anche un nome legato alla storia di Citroën. Infatti, durante il Salone dell’Automobile di Parigi del 2008, Citroën ha presentato una concept car ibrida denominata Hypnos, un nuovo veicolo nella fascia alta di gamma, precursore in termini di ibridazione.

C5 X Hypnos si presenta in una nuova livrea blu notte che vive in base alla luce, molto elegante quando l’illuminazione è scarsa, e diventa molto dinamica quando la luce è più presente. Questo nuovo colore della carrozzeria della C5 X, Eclipse Blue, conferisce status e carattere alla silhouette del veicolo. Questo abito blu è valorizzato da elementi grafici Infrared red. Così, per affermare il suo stile e differenziarsi, questa edizione limitata presenta su ciascun lato, a livello del parafango e della porta anteriore, una lunga decorazione, in nero lucido, animata da un punto infrarosso longitudinale, e contenente la firma Hypnos nella sua forma. centro. Questo decoro, come una linea luminosa, apporta un tocco di dinamismo e caratterizza l’auto.

Per un contrasto e un carattere ancora maggiori, C5 X Hypnos dispone di cerchi in lega AeroX da 19” con un nuovo colore specifico per questa serie, che combina armoniosamente il nero onice e un effetto diamante, ricoperti da una vernice scura. Questa sottile variazione conferisce molto carattere alle ruote di questa serie limitata.

Da notare che oltre alla tinta Eclipse Blue, il C5 X Hypnos sarà disponibile anche nella tinta Platinum Grey. L’interno è un vero e proprio bozzolo, che inaugura un’atmosfera chiara e luminosa senza precedenti su C5 X, promuovendo calma e serenità. L’uso di materiali leggeri e caldi è armonioso e rafforza così questa idea di benessere a bordo, caratteristica dei modelli Citroën.

Questo nuovo ambiente interno viene applicato ai sedili, il cui schienale e sedile sono in pelle traforata di colore chiaro. Simbolo dell’attenzione riservata a questi sedili, le perforazioni della pelle riprendono un motivo a spina di pesce, caratteristico di Citroën. I rinforzi laterali sono in pelle e hanno lo stesso colore, favorendo una lettura molto strutturata e orizzontale delle poltrone, per una migliore percezione di ampiezza e comodità. La parte superiore dei sedili e i poggiatesta sono realizzati in Alcantara grigio chiaro, donando morbidezza e calore al tatto. Queste poltrone, il cui design è sottolineato da eleganti impunture, sono firmate all’interno dello schienale con un’etichetta a infrarossi rossa che riporta il nome Hypnos.

La consolle centrale ha un nuovo stile, in linea con questo ambiente leggero e luminoso. Sul decoro nero lucido, infatti, è applicata un’incisione laser che rappresenta delle striature, in una tonalità inedita per questa serie, il colore Bronzo Xenon. Inoltre la vettura propone tappetini specifici, il cui contorno è sottolineato da un materiale specifico e mette in risalto l’edizione limitata grazie ad una marcatura con il nome Hypnos, in colore Bronzo Xenon. La distinzione la ritroviamo ovunque a bordo di C5 X Hypnos.

C5 X incarna il meglio del know-how Citroën in termini di benessere, messo al servizio di una gran turismo che invita a viaggiare in tutta serenità. Dai sedili Citroën Advanced Comfort, che offrono un comfort di seduta morbido e dinamico, allo spazio generoso per i passeggeri, tutto è fatto per favorire un’esperienza rilassante. C5 X Plug-in Hybrid 225 offre di serie le sospensioni attive Citroën Advanced Comfort, che offrono una guida “ultra-comfort” regalando piacere, grazie al controllo attivo e continuo delle sospensioni che filtra le sollecitazioni della strada.

All’interno dell’abitacolo di C5 X Hypnos si respira un’atmosfera calda, elegante, spaziosa e confortevole che crea immediatamente una sensazione di tranquillità. Una sensazione rafforzata dall’adozione del tetto apribile in vetro che apre una prospettiva verso il cielo e fa entrare un pozzo di luce. L’edizione limitata incorpora anche sedili anteriori riscaldati, massaggianti e ventilati, con regolazione lombare elettrica, per sedili avvolgenti, che si prendono cura dei suoi occupanti. Infine, questo bozzolo è il luogo ideale per godersi la musica grazie al sistema HiFi di bordo.