Citroën C5 X: debutta un nuovo motore ibrido plug-in entry-level

Citroën continua la trasformazione del marchio “e” e ha deciso di ampliare la gamma di motori della Citroën C5 X. L’ammiraglia del marchio di Stellantis ora è disponibile con un nuovo motore ibrido entry-level ancora più efficiente: il 180 Stop & Start e-EAT8. Propone 180 CV di potenza e completa la gamma esistente di motori elettrificati assieme all’ibrido plug-in 225 Stop & Start e-EAT8.

I prezzi per la nuova variante partono da 45.350 euro (IVA inclusa in Germania) per la C5 X Plug-in Hybrid 180 Stop & Start e-EAT8 Feel Pack. Con il vantaggio di prezzo rispetto al motore più potente, la casa automobilistica francese facilita l’accesso dei clienti privati ​​alla mobilità elettrificata.

Citroen C5 X Plug-in Hybrid 180 Stop & Start e-EAT8

Citroën C5 X: la gamma dell’ammiraglia francese si aggiorna

La C5 X Plug-in Hybrid 180 combina un motore a benzina da 150 CV ad un propulsore elettrico da 110 CV. Offre un’autonomia fino a 63 km in modalità 100% elettrica secondo il ciclo WLTP grazie ad una batteria da 12,4 kWh. La nuova variante è particolarmente adatta ai clienti che effettuano i loro viaggi quotidiani esclusivamente in elettrico e utilizzano il motore a combustione solo nelle lunghe distanze.

Il brand di Stellantis ha annunciato delle novità anche per la Citroën C5 X Plug-in Hybrid 225 S&S e-EAT8. Per rendere l’esperienza di viaggio ancora più confortevole, l’allestimento Shine Pack prevede di serie ora il Drive Assist Plus 2.0, compiendo un ulteriore passo verso la guida semi-autonomia. Il sistema è costituito dal cruise control adattivo con funzione Stop & Go e aggiunge tre nuove funzionalità che possono essere utilizzate su strade a corsie separate:

Cambio corsia semiautomatico: suggerisce al guidatore di sorpassare il veicolo che precede e cambia nuovamente corsia (possibile nella fascia di velocità da 70 km/h a 180 km/h).

Avviso di velocità prevista: suggerisce al conducente di regolare la propria velocità (accelerazione o decelerazione) in base ai segnali di limite di velocità.

Adattamento della velocità in curva: ottimizza la velocità in base all’andamento della curva (fino a 180 km/h in funzione).

La C5 X ibrida plug-in è sinonimo di mobilità elettrica moderna e tecnologica che combina comfort e usi diversi. Il carattere da crossover del modello con la X è già nel nome. Con la sua carrozzeria rialzata, è potente come un SUV, ma allo stesso tempo emana l’eleganza di una berlina e ha il dinamismo e la versatilità di una station wagon. Inoltre, la versione PHEV è dotata di sedili Advanced Comfort e delle nuove sospensioni attive Advanced Comfort di serie.

La Citroën C5 X Plug-in Hybrid può essere ricaricata comodamente a casa, al lavoro o presso una stazione di ricarica pubblica. Con l’aiuto dell’app My Citroën, è possibile controllare tramite smartphone la carica della batteria e l’autonomia residua, nonché programmare i processi di ricarica giornalieri e il precondizionamento dell’abitacolo.

In Italia sono disponibili tre allestimenti

In Italia, la versione ibrida plug-in viene proposta negli allestimenti Feel Pack, Shine Pack e Shine top di gamma. I prezzi partono da 38.900 euro (o 257 euro al mese con finanziamento), 43.900 euro (o 337 euro al mese) e 40.400 euro (o 273 euro al mese), rispettivamente.

La Citroen C5 X è un’incantevole fusione di design, che sposa l’eleganza di una berlina, la robustezza di un SUV e la praticità di una station wagon. Il suo aspetto esterno è una sintesi di linee fluide e dettagli geometrici audaci, con un frontale distintivo caratterizzato dai tipici fari a LED V di Citroën.

La parte posteriore della C5 X è altrettanto impressionante, con un design di stile fastback che enfatizza la sua natura crossover. I cerchi in lega di grande dimensione, insieme all’alta altezza da terra, sottolineano ulteriormente la sua versatilità e presenza su strada.

All’interno, si distingue per il suo lussuoso ambiente, che riflette la filosofia di comfort supremo del marchio. I sedili Advanced Comfort, il grande tetto panoramico e il layout minimalista del cruscotto contribuiscono a creare un’atmosfera serena e spaziosa. Il sistema di infotainment è moderno e intuitivo, con un ampio display touch che supporta sia Apple CarPlay che Android Auto.

Infine, la Citroën C5 X vanta anche le nuove sospensioni Citroën Advanced Comfort, che assicura una guida liscia e confortevole, assorbendo efficacemente le asperità della strada.