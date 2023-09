Fiat domina ancora una volta il mercato brasiliano con la sua gamma

È innegabile: quando si tratta del mercato automobilistico brasiliano, Fiat è in una posizione tutta sua. Mantenendo una presenza inarrestabile da gennaio 2021, il brand torinese ha chiuso anche l’ultimo mese in una posizione dominante.

Con un tasso di crescita mensile del 2,5%, la casa automobilistica torinese ha venduto oltre 45.474 veicoli ad agosto, garantendosi una quota di mercato del 23,1%.

Fiat: oltre 45.000 veicoli venduti in Brasile soltanto ad agosto 2023

Tornando sui modelli specifici, il Fiat Strada non solo è stato il veicolo più venduto in Brasile nell’ultimo mese, ma detiene anche questo titolo nell’anno complessivo. La sua impressionante performance mensile di 12.872 unità vendute e una market share del 6,5% sottolineano il motivo per cui è in cima alla lista.

Ma lo Strada non è solo: la Mobi e la Argo hanno anch’esse fatto la loro parte, posizionandosi rispettivamente al sesto e all’ottavo posto, con 6593 e 5892 esemplari immatricolati.

Nel segmento delle hatchback, il marchio di Stellantis ha venduto 12.495 unità, conquistando una quota del 24,2%. Per quanto riguarda i van, Fiat ha venduto 2323 esemplari, rappresentando un incredibile 45,3% del mercato. Inoltre, nei pick-up – un settore sempre più concorrenziale, lo Strada e il Toro hanno dimostrato di essere imbattibili con 17.511 unità vendute e una quota di mercato del 45,7%.

Nel canale al dettaglio, Fiat ha ottenuto una significativa quota di mercato del 17,3%, vendendo 17.424 unità e superando il suo concorrente più vicino di 2871 esemplari. Nel campo delle vendite dirette, il produttore torinese non è solo il numero uno, ma detiene anche una quota schiacciante del 29,1%, con un totale di 28.050 unità vendute.

Le parole di Herlander Zola

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat Sud America, sottolinea l’importanza delle recenti innovazioni fatte dal marchio. Il Fiat Strada, ad esempio, ha ricevuto un motore turbo flex migliorato e un design rinnovato, registrando circa 3000 vendite in meno di un mese. Allo stesso modo, sono stati introdotti aggiornamenti per Toro e Pulse, aumentando ulteriormente l’attrattiva di questi modelli.

Prendendo in considerazione l’intero 2023, l’azienda continua a mantenere una solida leadership con un totale di 296.697 veicoli venduti e una quota di mercato del 22%. In termini di vendite per segmento, il costruttore torinese ha venduto 90.675 hatchback, 14.183 van e 107.863 pick-up, dominando ciascun segmento.