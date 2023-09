Citroën presenta una nuova edizione limitata della sua gamma elettrica

Citroën presenta una nuova edizione limitata che prende il posto della collezione Serie C e sarà distribuita sui suoi modelli elettrificati del segmento C. Così, ë-C4, ë-C4 X e C5 Aircross, nelle sue diverse versioni ibride, condivideranno uno stile pieno di carattere attraverso una livrea bianco perlato in contrasto con elementi grafici neri come il tetto bicolore o i cerchi in lega. All’interno, queste versioni esaltano l’impronta di comfort della casa francese adottando un’atmosfera luminosa unica, che genera un’atmosfera luminosa e serena a bordo.

Questa collezione riguarderà Citroën ë-C4, ë-C4 X e C5 Aircross nella sua versione ibrida plug-in

Una sensazione rafforzata dal tessuto dei sedili realizzato con un’Alcantara di nuova generazione che è allo stesso tempo morbida, calda ed eco-responsabile grazie all’integrazione del 68% di fibre riciclate nel suo design. Da notare che i clienti che si aspettano interni più scuri avranno la possibilità di ordinare l’armonia scura con Alcantara già presente nella gamma su ciascuno di questi modelli. Sono disponibili anche altri colori esterni, associati al tetto nero bicolore.

Citroën si distingue con modelli che offrono un design unico e audace e un’esperienza di comfort a bordo che non può essere trovata da nessun’altra parte. Modelli che ora offrono ai clienti del segmento C la possibilità di scegliere l’energia più adatta al loro utilizzo e al loro budget, indipendentemente dalla silhouette o dall’equipaggiamento. Per mettere in risalto la sua offerta elettrificata in questo segmento, Citroën presenta oggi la collezione ë-Series. La “ë” è un elemento emblematico di Citroën e una vera firma della sua offerta elettrificata.

Attraverso questa edizione limitata, ricca di stile e che mette in risalto il benessere, Citroën evidenzia lo spiegamento di un’offerta elettrificata forte e coerente. Modelli che offrono una guida rilassante, senza vibrazioni né rumore del motore, esaltata dal comfort a bordo simboleggiato dal programma Citroën Advanced Comfort, costituito in particolare da un innovativo sistema di sospensioni e sedili morbidi. La guida in modalità elettrica è fluida e piacevole senza cambiare marcia, energica e reattiva grazie all’elevata coppia immediatamente disponibile. Guida elettrica a zero emissioni di CO 2 per circolare liberamente e senza vincoli in tutte le zone a traffico limitato.

Le auto di questa gamma in edizione limitata condividono la stessa livrea esterna che conferisce loro un’identità statutaria, elegante e dinamica. Si basa principalmente su un colore esterno raffinato e luminoso, il bianco perlato, sul quale sono applicati elementi grafici che apportano rilievo e carattere energizzando la silhouette. Il primo di questi è il tetto nero Perla Nera di serie sull’edizione ë-Series. Già noto su C4 e C5 Aircross, questo tetto è una novità che fa la sua comparsa sulla gamma C4 X.

Inaugurato da questa nuova edizione limitata, sarà proposto anche sul resto della gamma. La tinta nera è applicata all’intero tetto e, garantendo una continuità scura con il lunotto sovracolorato, offre una sensazione di fluidità e una prospettiva sfuggente che energizza la lettura della silhouette. Con questo abbinamento bicolore, C4 X assume l’aria di una coupé senza perdere la praticità del suo spazio nella seconda fila e l’ampio volume del bagagliaio.

Inoltre, ogni silhouette adotta cerchi in lega full black, attraverso i cerchi in lega AEROBLADE Glossy Black da 18” su ë-C4 e ë-C4 X, nuovi e specifici per questa serie speciale su questi due modelli, e cerchi in lega da 19” ART Nero su C5 Aircross, che conferisce uno stile deciso e molto carattere alla silhouette di questi modelli. Per rafforzare il contrasto, ogni veicolo è presentato con finestrini posteriori, pannelli laterali e lunotto oscurati.

La linea di cintura risulta quindi molto marcata con una parte centrale bianco perlato incorniciata da una parte inferiore e una superiore nere. La Serie ë adotta poi uno stile molto strutturato in cui la percezione dell’altezza dell’auto è intrappolata dagli strati di colore. Questa combinazione di colore della carrozzeria bianco perlato con elementi grafici neri è la firma di questa collezione ë-Series, ma il cliente può scegliere anche altri colori disponibili nella gamma, sempre associati a elementi grafici neri.

Infine per quanto riguarda gli interni La Serie ë di Citroën mantiene questa promessa offrendo esclusivamente un’atmosfera interna luminosa e unica. Questa scelta di materiali chiari e caldi mira a offrire un’armonia interna più luminosa, generando un’atmosfera più zen e rilassante, rafforzando al contempo la sensazione di spazio a bordo. Salire a bordo di una Serie ë è come scacciare i pensieri grigi e rilassarsi in un bozzolo dedicato al comfort.