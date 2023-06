Nuova Citroën C5 Aircross sarà un SUV 100% elettrico

Stellantis ha confermato che inizierà a produrre una nuova auto elettrica per il marchio Citroën nello stabilimento francese di Rennes a partire dal 2025. Si dovrebbe trattare della nuova Citroën C5 Aircross. Questa vettura sarà un SUV adatto alle famiglie basato sulla piattaforma modulare STLA Medium, un’architettura di nuova generazione che debutto quest’anno con la Peugeot e-3008. Il nuovo modello dell’azienda chevron corrisponderà, alla sostituta del C5 Aircross, il SUV più grande dell’azienda. Pertanto, potrebbe ricevere il nome commerciale di nuova Citroën C5 Aircross. Questo sarà uno dei dodici veicoli 100% elettrici che Stellantis prevede di assemblare in Francia a medio termine (ricordiamo che il gruppo abbandonerà i motori a combustione interna nel mercato europeo dal 2035).

Nuova Citroën C5 Aircross: debutterà nel 2025 e sarà un SUV completamente elettrico

La piattaforma STLA Medium è stata progettata per veicoli di lunghezza compresa tra 4,35 e 5 metri. Sarà un’architettura altamente flessibile che verrà utilizzata anche da altri marchi del conglomerato come Alfa Romeo, DS, Lancia e Opel. Sebbene le versioni più costose e performanti dell’e-3008 avranno due motori e trazione integrale, è possibile che questa configurazione non sia disponibile nella nuova Citroën C5 Aircross, poiché sarà una proposta di taglio più economica. Ciò non significa che la Citroën costerà poco, ma che la Peugeot entrerà a pieno titolo nella categoria premium.

La STLA Medium sarà in grado di montare batterie fino a 104 kWh, offrendo un’autonomia massima di 700 km WLTP. Ancora una volta, molto probabilmente, questa cifra è riservata ai modelli più costosi. In ogni caso, possiamo ipotizzare che il nuovo SUV elettrico di Citroën supererà i 500 km WLTP, affermandosi come una solida alternativa a rivali come la Skoda Enyaq. Questo modello dovrebbe inoltre essere gemello della nuova Fiat Multipla che tornerà nelle vesti di SUV di segmento C nel corso del 2025.