DS Automobiles conclude la nona stagione di Formula E nella top 5

DS Automobiles ha chiuso la nona stagione del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E con una prestazione degna di nota a Londra. Stoffel Vandoorne ha compensato il giorno precedente, portando la sua DS E-Tense FE23 tra le prime cinque monoposto elettriche al termine di una corsa accanita sul circuito parzialmente bagnato di ExCel.

Vandoorne, sfruttando al massimo un’ottima posizione di partenza in griglia (quinto posto), ha dimostrato il suo talento e l’efficienza della sua E-Tense FE23, sviluppata da DS Performance. Nonostante le condizioni di gara difficili, il campione del mondo della stagione 2022 ha concluso in quinta posizione, chiudendo così l’anno in maniera positiva.

DS Automobiles: il brand francese guarda già alla 10ª stagione di Formula E

D’altro canto, Jean-Eric Vergne ha affrontato dei problemi di aderenza. Questo ha comportato la necessità di un pit-stop per cambiare gli pneumatici, portandolo a concludere la gara in 22ª posizione. Tuttavia, l’ex campione delle stagioni 2018 e 2019 può consolarsi con un meritato quinto posto nella classifica piloti, oltre alla sua grande vittoria in India in questa stagione.

Alla fine del loro primo anno di collaborazione, DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport si annoverano tra i migliori team della Formula E, avendo raggiunto il quinto posto nella classifica generale.

Il prossimo appuntamento con la competizione è previsto per il 13 gennaio in Messico, dando il via alla 10ª stagione.

Le dichiarazioni di Eugenio Franzetti e dei piloti

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, e Jean-Eric Vergne hanno fornito le loro riflessioni sulla stagione appena conclusa e sulle prospettive future. Vergne, nonostante una giornata difficile, ha espresso l’importanza di concentrarsi sul prossimo anno mentre Franzetti ha evidenziato la necessità di lavorare sodo nei mesi a venire per migliorare la loro posizione.

Stoffel Vandoorne ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e dell’efficacia della strategia, soprattutto in termini di Attack Mode, per ottenere un risultato solido. Ha inoltre confermato il suo impegno a lavorare duramente per tornare ancora più forte nel prossimo anno.

DS Automobiles ha lasciato un’impronta significativa nella Formula E sin dal suo ingresso: in 105 gare ha ottenuto quattro titoli di campionato, 16 vittorie, 47 podi e 22 pole position. Questo solido percorso, combinato con l’innovativa DS E-Tense FE23 e l’esperienza del team DS Penske, garantisce un’anticipazione eccitante per la stagione n°10.