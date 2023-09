Ferrari e il Fuji International Speedway: un legame storico

Situata sulle pendici del monte Fuji, una delle icone naturalistiche più celebri del Giappone, il Fuji International Speedway è un luogo di tradizione per il motorsport. Inaugurata nel 1965, questo tracciato è un elemento chiave del calendario del FIA World Endurance Championship (WEC) 2023.

Con i suoi 4,563 metri e 16 curve, il circuito è stato un campo di battaglia ideale per numerose corse di durata e competizioni per prototipi. Ma focalizziamoci su un nome che ha fatto la storia in queste competizioni: Ferrari.

Ferrari: il brand vanta una lunga storia sul leggendario circuito di Fuji

Il produttore modenese ha una ricca storia di successi su questa pista, a partire dalla vittoria nella 200 Miglia del Fuji con la sua Ferrari 512 S nel 1970. Progettata dall’ingegnere Mauro Forghieri e realizzata in soli tre mesi, la 512 S è una vettura che ha scritto pagine importanti della storia della Ferrari.

Equipaggiata con un motore V12 da circa 5 litri di cilindrata, questa vettura ha dimostrato di essere una forza dominante, non solo a Fuji ma anche in altre gare come la 1000 Chilometri di Monza.

Per quanto riguarda la pista, il Fuji International Speedway è stato originariamente concepito come un “superspeedway” americano. Tuttavia, dal 1965 si è sviluppato come circuito stradale, facendo eco alla tradizione delle corse giapponesi. La struttura del Fuji ha ospitato numerosi eventi legati ai prototipi, dalla 1000 Miglia del Fuji degli anni ‘60 e ‘70 alle più moderne gare del Campionato Mondiale Endurance.

Ferrari nel FIA WEC: un’impronta duratura

Sin dalla nascita del WEC nel 2012, Ferrari ha lasciato un segno indelebile sul Fuji International Speedway. Eccetto per l’anno 2021, il cavallino rampante ha accumulato un totale di cinque vittorie di classe.

La Ferrari 458 Italia GTE ha iniziato questa serie vincente nelle stagioni 2014 e 2015 mentre la 488 GTE ha proseguito la tradizione. Più di recente, nel 2022, la squadra AF Corse con le sue 488 GTE ha ottenuto una doppietta straordinaria che ha posizionato il brand di Maranello al vertice della classifica Costruttori.

Man mano che Ferrari si prepara per il prossimo appuntamento al Fuji International Speedway è impossibile non ripensare ai successi storici e alle competizioni accese che hanno caratterizzato il legame tra l’azienda e il circuito giapponese.

Insomma, il Fuji International Speedway non è solo un teatro di gare emozionanti, ma anche una tappa fondamentale nel percorso storico e sportivo della Ferrari. E a giudicare dai successi passati, sembra che il costruttore di Maranello sia ben posizionato per continuare questa tradizione vincente.