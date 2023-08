Ferrari 296 GT3 e 499P protagoniste al GP d’Italia di Formula 1

In programma per il fine settimana del 3 settembre, il 94° Gran Premio d’Italia di Formula 1, presso l’Autodromo Nazionale di Monza, si preannuncia come un evento imperdibile non solo per la competizione sul tracciato, ma anche per le esperienze offerte ai visitatori.

In questo contesto, la Fan Zone di Monza – ubicata tra il rettifilo opposto alla pit-lane e quello dell’anello del tracciato Alta Velocità – promette una vera chicca per gli appassionati di Ferrari.

Ferrari 296 GT3 e 499P: le due vetture da competizione saranno visibili dal vivo durante il Gran Premio

Gli ospiti di questo storico evento motoristico avranno un’occasione straordinaria: potranno ammirare due vetture iconiche provenienti direttamente dalla casa automobilistica modenese. La prima è la Ferrari 499P, l’hypercar che ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans.

E non è solo una vettura di successo, è anche un simbolo del ritorno del cavallino rampante alla top class del FIA World Endurance Championship (WEC) dopo 50 anni di assenza. Questa vettura ibrida a trazione integrale ha già ottenuto cinque podi in altrettanti appuntamenti del campionato mondiale, confermando il pedigree di alta performance del costruttore modenese.

Altrettanto sorprendente è la Ferrari 296 GT3, una vettura che ha fatto il suo debutto vincente al Nurburgring, aggiudicandosi la 24 Ore del famoso circuito tedesco. Basata sulla 296 GTB di serie, questo bolide da competizione ha portato il produttore di Maranello sul gradino più alto del podio nelle corse endurance di prestigio mondiale per la prima volta.

Ci sarà anche la SF-23 di Leclerc e Sainz

In aggiunta, il fine settimana del GP d’Italia vedrà la partecipazione di Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, portatori del trofeo Le Mans, e Antonio Fuoco nel garage e nell’area hospitality della Scuderia Ferrari. I piloti condivideranno il palcoscenico con le Ferrari SF-23, pilotate nel campionato di Formula 1 da Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Leggi anche: Film su Enzo Ferrari: Official Teaser Trailer | Video

La Fan Zone sarà accessibile gratuitamente dalle 14:00 di oggi fino a domenica 3 settembre. Tuttavia, da domani l’accesso sarà limitato ai detentori di un biglietto per il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Se siete fan di Ferrari, il GP d’Italia a Monza rappresenta un’opportunità unica per vivere da vicino l’eredità e la potenza delle vetture che hanno segnato la storia delle corse motoristiche. È un appuntamento a cui nessun vero appassionato di F1 e delle corse endurance vorrà mancare.