ADAC Opel Electric Rally Cup 2023: Carlberg si prende il primo posto del campionato

Nella recente tappa dell’ADAC Saarland-Pfalz Rallye, il mondo automobilistico ha assistito a una prestazione eccezionale nell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2023. Calle Carlberg, giovane pilota svedese di 23 anni, ha conquistato la quinta gara della stagione, supportato come sempre dal suo fidato navigatore e padre, Torbjörn, a bordo della Opel Corsa Rally Electric.

Carlberg ha segnato il miglior tempo in nove delle 10 prove speciali previste, accumulando un vantaggio di 35,4 secondi su Max Reiter e il suo co-pilota Conny Nemenich. Questa vittoria segna il secondo trionfo di Carlberg nella stagione. Nonostante fosse partito con un ritardo di cinque punti rispetto a Reiter, lo svedese ora guida la classifica generale del primo rally cup elettrico monomarca al mondo con un vantaggio analogo.

ADAC Opel Electric Rally Cup 2023: ecco come è andata l’ultima tappa del campionato

Dalle parole di Carlberg emerge una grande soddisfazione. È entusiasta della sua seconda vittoria nell’ADAC Opel Electric Rally Cup. Hanno trovato un ritmo perfetto sin dall’inizio. Tuttavia, l’ansia di vincere è stata palpabile fino a quando non hanno consolidato il loro vantaggio. Ora sono in testa, ma il 23enne è convinto che la battaglia per il titolo si deciderà solo all’ultimo appuntamento.

Reiter, pur dando il massimo, ha dovuto ammettere la superiorità dell’avversario. Hanno dato tutto, ma non è stato sufficiente. Hanno perso tempo a causa di un problema alla sospensione nella quinta prova e, nonostante il loro impegno, si sono resi conto che non avrebbero potuto superare Carlberg. Purtroppo, un errore nella Power Stage li i ha privati dei punti. Reiter ha promesso al suo avversario una lotta senza esclusione di colpi nelle prossime gare.

Dietro questi due acerrimi rivali, troviamo Joe Baur che, affiancato da Fabian Peter, sale sul podio per la prima volta nella sua carriera. Sarah Rumeau e la sua co-pilota Julie Amblard, invece, hanno riscontrato problemi tecnici alla loro Opel Corsa Rally Electric, compromettendo la loro aspirazione al podio.

Nel contesto generale del campionato, dopo cinque gare su otto, Carlberg guida con 156 punti, seguito da Reiter con 151 e Pröglhöf con 105. La prossima tappa vedrà le squadre spostarsi in Francia per il Rallye Mont Blanc Morzine, altro appuntamento clou della stagione per le auto da rally elettriche del marchio di Stellantis.