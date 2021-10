Stellantis lancerà il marchio Jeep in un nuovo mercato

Il 19 ottobre 2021, il Gruppo Stellantis ha tenuto una conferenza stampa, in cui i rappresentanti dell’azienda hanno condiviso i risultati del lavoro e hanno raccontato i piani per i prossimi sei mesi del gruppo in Ucraina. Ma la notizia principale di questa giornata è che dal secondo trimestre del 2022 Stellantis Ukraine Group diventa il rappresentante ufficiale del Marchio Jeep.

Questo evento apre una nuova pagina nella storia del marchio in Ucraina: una pagina di nuovi risultati e vittorie nella costellazione automobilistica Stellantis Ucraina. La storia del marchio Jeep inizia nei primi anni ’40, quando divenne chiaro che gli Stati Uniti sarebbero stati coinvolti nella seconda guerra mondiale. L’esercito ha offerto a 135 case automobilistiche lo sviluppo di un prototipo di veicolo da ricognizione a trazione integrale. Le condizioni erano rigorose: l’auto doveva essere sviluppata entro 49 giorni.

Inizialmente, solo Willys-Overland e l’americana Bantam Car Manufacturing Company hanno risposto all’invito. Dopo un po’, furono raggiunti dalla Ford Motor Company. Quindi iniziò la rivalità di queste tre società per un ordine governativo favorevole. L’auto, che alla fine ha soddisfatto tutti i requisiti del cliente, è stata sviluppata dalla società americana Willys. L’auto creata ha ricevuto il nome “Jeep”.

Inizia così la storia del famoso SUV che conosciamo ora. E all’inizio del 2021 è iniziata una nuova pagina della storia moderna di questo marchio: c’è stata una fusione di 2 aziende automobilistiche PSA e Fiat Chrysler Automobiles che ha segnato la nascita di una nuova azienda chiamata Stellantis. Pertanto, la nuova società ha riunito 14 marchi automobilistici, tra cui il marchio Jeep, con l’obiettivo di competere per la supremazia mondiale nel mercato automobilistico.

A sua volta, l’ufficio di rappresentanza ufficiale del Gruppo Stellantis in Ucraina rappresentava fino ad oggi i marchi Ex-Groupe PSA. Dal secondo trimestre del 2022, il marchio Jeep entrerà a far parte della famiglia Stellantis Ukraine. Saranno 4 i modelli che inizialmente faranno parte della gamma della casa americana nell’importante mercato.

