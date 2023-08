Ferrari F8 Spider graffiata da un triciclo: solo 26 dollari di risarcimento

Una Ferrari F8 Spider è stata ferita da un triciclo elettrico in Cina. Niente di grave: solo un piccolo incidente. Di norma, non avrebbe avuto un impatto mediatico internazionale, ma qui ci ha pensato il comportamento gentile dell’uomo al volante della supercar di Maranello a dargli risalto sugli organi di informazione. Secondo quanto riferito dai giornali locali, non si tratterebbe del proprietario della sportiva emiliana, ma di un tizio che l’avrebbe presa a noleggio. Per lui si profila un rimborso completo dei danni, che servirà a riportare la vettura scoperta del “cavallino rampante” al suo stato di forma iniziale.

Difficile quantificare il danno, sicuramente maggiore dei 26 dollari chiesti al responsabile del contatto. L’entità, davvero bassa, della cifra ha reso virale la notizia. C’è però un motivo dietro tutto questo. Qui a fare la differenza non è stata soltanto la gentilezza del conducente della Ferrari F8 Spider protagonista della disavventura, ma anche la dimensione di solidarietà umana emersa nel caso. Le ferite alla costosa vettura sono state procurate a Shanghai dal triciclo elettrico di un anziano diversamente abile che, al semaforo, ha graffiato senza volerlo l’affascinate creatura di Maranello, in tinta gialla.

Il conducente di quest’ultima ha detto che il tizio ha cercato di fuggire dalla scena dei fatti, ma è stato prontamente bloccato. All’arrivo della polizia, gli agenti hanno chiesto all’anziano conducente del triciclo di assumersi la piena responsabilità di quanto accaduto. I filmati di sicurezza non gli lasciavano scampo. Il China Daily riferisce che l’uomo al volante della Ferrari F8 Spider, rendendosi conto delle condizioni fisiche ed economiche del disabile, ha accettato una somma simbolica, compatibile con quello che il tizio poteva offrire. Niente a che vedere con la portata reale dei danni subiti dalla scoperta del “cavallino rampante”. Le scuse sincere della controparte gli sono bastate.

Elogi copiosi sono arrivati sul web al conducente dell’auto, che ha mantenuto la calma e mostrato comprensione nei confronti dell’anziano conducente del triciclo elettrico. Non è chiaro se il danno si sia limitato allo specchietto, ma il costo delle riparazioni, a carico del noleggiante, sarà in ogni caso ben più alto della somma ricevuta. Protagonista dei fatti, come già detto, una Ferrari F8 Spider.

Ferrari F8 Spider: un sogno scoperto

Questa vettura, ora rimpiazzata dalla 296 GTS, rappresenta l’essenza del lusso, della potenza e delle prestazioni sportive. In essa si celebra la dimensione passionale nell’universo a quattro ruote. Conversione open-top della F8 Tributo, guadagna nel suo design degli attributi unici, che la rendono immediatamente riconoscibile. È qualcosa in più rispetto a una semplice variante scoperta e, con le sue note speciali, colpisce i sensi e cattura l’immaginazione. All’aperto, sotto il sole radiante o il cielo stellato, la Ferrari F8 Spider svela la sua anima con un soffio di eleganza selvaggia.

La sua capote retrattile si apre e si chiude in soli 14 secondi, permettendo ai fortunati occupanti di godere dei suoni avvolgenti e del vento che sfiora i capelli. L’aspetto esotico e raffinato custodisce il suo cuore speciale: un motore V8 biturbo da 3.9 litri, con tecnologie da Formula 1, che eroga 720 cavalli di potenza massima. Quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2.9 secondi e per raggiungere una punta velocistica di oltre 340 km/h. Ogni azione sul pedale del gas è accompagnata da un ruggito furioso e melodico, un suono che risveglia l’anima degli amanti delle supercar. Ma non è solo la potenza bruta che fa brillare la Ferrari F8 Spider: è la sua capacità di mettere a terra tutta quella potenza che la distingue. Grazie a un sofisticato sistema di controllo della trazione e all’efficienza aerodinamica, la vettura rimane incollata alla strada anche nelle curve più audaci, garantendo una guida sicura e coinvolgente. Fulminei i passaggi di marcia.

Il posto di guida è progettato per mettere il conducente al centro del mondo, con tutti i comandi essenziali orientati verso di lui. L’avveniristica plancia, con strumenti digitali, consente di monitorare tutte le informazioni necessarie senza mai dover distrarre lo sguardo dalla strada. Oltre a questo, la Ferrari F8 Spider offre un ventaglio di personalizzazioni praticamente illimitato. I clienti possono scegliere tra una vasta gamma di colori, finiture, dettagli interni ed esterni, permettendo loro di creare un’auto che riflette la loro personalità e i loro gusti.

Questo livello di personalizzazione è tipico del marchio italiano, che si impegna a creare opere d’arte su misura per i suoi clienti più esigenti. Stiamo parlando di un modello che è molto più di una semplice vettura scoperta. È un’esperienza sensoriale, una dichiarazione di lusso e prestazioni, un’opera d’arte che si anima quando si preme il pedale dell’acceleratore. Con la sua potenza bruciante, il suo design mozzafiato e l’eredità di un marchio leggendario, la Ferrari F8 Spider è destinata a conquistare il cuore di chiunque abbia la fortuna di sedersi dietro al suo volante. Questa vettura è una celebrazione della passione, dell’ingegneria e dell’arte dell’automobile che continua a guidare il mondo delle supercar verso nuovi orizzonti.

Fonte | Carscoops