Ferrari F8 Spider: ecco come raggiunge i 335 km/h di velocità massima

Ferrari ha presentato ufficialmente per la prima volta la F8 Tributo in occasione del Salone di Ginevra 2019 come successore della 488 GTB. La decappottabile Ferrari F8 Spider è arrivata poco dopo, offrendo le stesse prestazioni della coupé, ma dando la possibilità di guidare a cielo aperto.

Secondo i dati forniti dal cavallino rampante, la vettura impiega 2,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 338 km/h. Ciò è possibile grazie a un motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di erogare 720 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima.

L’otto cilindri è abbinato a un cambio automatico a 7 marce e alla trazione posteriore. Inoltre, il peso totale è di 1610 kg.

Ferrari F8 Spider

Ferrari F8 Spider: la decappottabile di Maranello è stata messa alla prova in pista

Nelle scorse ore è stato pubblicato su YouTube dal canale Johnny Bohmer Proving Grounds un interessante test di velocità massima che vede protagonista proprio la Ferrari F8 Spider. Per effettuare questa prova è stato utilizzato un esemplare del 2021 ed è stata fatta presso il Kennedy Space Center in Florida.

La pista di atterraggio e decollo è un misto di cemento e asfalto e c’è soltanto un minimo dislivello di 0,64 cm. L’intero tracciato è lungo 5,39 km, ma in questo caso la F8 Spider può utilizzare soltanto 3,7 km.

Alla fine del test, la vettura ha registrato una velocità massima esatta di 335,458 km/h. Parliamo di circa 2,4 km/h in meno rispetto a quanto affermato dal brand di Maranello e ciò potrebbe essere dovuto al piccolo dislivello della pista.

Dispone di un tetto rigido retrattile che si abbassa in 14 secondi

Parlando un po’ in modo approfondito della Ferrari F8 Spider, rappresenta perfettamente il binomio tra innovazione tecnologica e rispetto delle tradizioni che caratterizza il marchio di Maranello. È l’erede diretta della 488 Spider, ma con un design ancora più aerodinamico e linee ancora più pulite e audaci.

Il suo corpo leggero e sportivo è reso ancora più unico dal suo tetto rigido retrattile, che può essere abbassato in appena 14 secondi, trasformando la coupé in una cabrio e permettendo ai piloti di sperimentare la pura gioia di una guida a cielo aperto.

Il V8 biturbo ha vinto il titolo di Miglior Motore Internazionale dell’Anno per quattro anni consecutivi dal 2016 al 2019, un riconoscimento che testimonia l’eccellenza della sua performance.

Il suo cambio a doppia frizione a 7 rapporti e la trazione posteriore assicurano una risposta rapida e una guida fluida mentre il sistema di controllo della trazione F1-Trac e il sistema di controllo stabilità veicolo (VSC) garantiscono la sicurezza del conducente.

L’interno della spider del cavallino rampante riflette l’attenzione per i dettagli e l’artigianalità. I sedili sono rivestiti in pelle di alta qualità, con cuciture a contrasto e il logo Ferrari ricamato sui poggiatesta. Il cruscotto è dominato da un grande display digitale che fornisce tutte le informazioni cruciali sulla vettura, mentre il volante multifunzione è dotato di paddle per il cambio e pulsanti per il controllo del volume e altre funzioni.

La Ferrari F8 Spider rappresenta l’eccellenza della casa automobilistica modenese in termini di prestazioni, lusso e design. Il suo mix di potenza straordinaria, handling preciso e lusso sfrenato la rendono una delle supercar più desiderabili del mondo.