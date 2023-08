Nuova Alfa Romeo 33: in un video come potrebbe essere la supercar ispirata alla 33 Stradale

Alfa Romeo sta per svelare al mondo la sua nuova supercar, che riprenderà il nome e lo spirito della leggendaria 33 Stradale del 1967. Si tratta della nuova Alfa Romeo 33 2023, una berlinetta elettrica in tiratura limitata, che sarà presentata il 30 agosto alle 17:00 presso il museo Alfa Romeo di Arese. A proposito di questo modello oggi vi mostriamo un video render realizzato dal designer e creatore digitale Ascariss Design che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo modello che conosceremo tra pochi giorni.

Ascariss Design ha immaginato così la nuova Alfa Romeo 33

La nuova Alfa Romeo 33 2023 sarà il simbolo del legame tra il passato glorioso e il futuro innovativo del marchio del Biscione, che punta a rafforzare il suo posizionamento premium e la sua identità sportiva. La nuova auto della casa automobilistica del Biscione sarà una vettura da sogno, prodotta in soli 33 esemplari, con un prezzo molto elevato e prestazioni da capogiro. La vettura avrà un telaio monoscocca in fibra di carbonio, derivato da quello della Maserati MC20, con cui condividerà anche il motore V6 Nettuno da 3 litri e oltre 600 cavalli. A differenza della Maserati, però, la Alfa Romeo avrà anche un’unità elettrica, che potrebbe portare la potenza totale attorno agli 800 cavalli. La velocità massima sarà di 333 km/h, in omaggio al numero degli esemplari prodotti.

La nuova Alfa Romeo 33 2023 si distinguerà anche per il suo design innovativo e aerodinamico, che richiamerà alcuni elementi distintivi della 33 Stradale originale, ma con un tocco di modernità e originalità. La vettura avrà una carrozzeria coupé a due porte, con un tetto in vetro che si estenderà fino al portellone posteriore. Il frontale sarà dominato dal trilobo Alfa Romeo, una mascherina nera che integrerà i fari a LED e il logo del Biscione illuminato. Le ruote da 23 pollici avranno un look a pala di turbina e saranno dotate di freni carboceramici.

La nuova Alfa Romeo 33 2023 rappresenterà quindi la visione di Alfa Romeo per il futuro della mobilità sportiva, basata sull’elettrificazione, sulla connettività e sull’emozione. La supercar dimostrerà le capacità tecniche e stilistiche del marchio italiano, che ha saputo combinare tecnologia avanzata, design emozionante e tradizione storica. Vedremo dunque giorno 30 agosto che novità arriveranno a proposito di questa auto da Arese.