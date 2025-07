Consegnata in Tunisia la prima nuova Fiat 500e

Italcar, il principale distributore ufficiale dei veicoli Fiat in Tunisia, ha recentemente annunciato la consegna della primissima Fiat 500e al mercato tunisino. Questo evento segna un passaggio significativo verso la promozione di una mobilità più ecologica nel Paese. La prima Fiat 500 completamente elettrica è ora operativa sulle strade tunisine. La consegna ufficiale del veicolo è avvenuta presso lo showroom di Italcar a Berges du Lac, Tunisi, con la partecipazione di rappresentanti del marchio, del team di vendita e del primo cliente ad aver scelto questa icona urbana nella sua versione totalmente elettrica.

Nuova Fiat 500e: consegnato il primo esemplare della city car elettrica in Tunisia

Simbolo di design italiano e innovazione tecnologica, la Nuova Fiat 500e incarna l’impegno di FIAT nella mobilità elettrica. Con il suo design raffinato e la tecnologia all’avanguardia, la 500 elettrica coniuga eleganza, comfort e prestazioni, nel rispetto dell’ambiente. Con una rete di 20 agenzie distribuite su tutto il territorio tunisino, Italcar ribadisce il suo impegno nel supportare i tunisini in questa nuova era automobilistica, fornendo loro veicoli innovativi, affidabili e adatti alle nuove sfide della mobilità. Questa consegna dimostra la volontà della concessionaria del marchio di svolgere un ruolo chiave nell’introduzione e nella democratizzazione dei veicoli elettrici in Tunisia.

Ricordiamo che la nuova Fiat 500e è una city car compatta e completamente elettrica che coniuga l’elegante estetica italiana con la tecnologia moderna. Progettata fin dalle fondamenta come veicolo elettrico, offre una guida silenziosa, zero emissioni e un’autonomia fino a circa 320 km (WLTP). Dotata di sistemi di sicurezza e infotainment avanzati, la Fiat 500e è un’ottima scelta per la guida quotidiana in città.